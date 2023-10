Motorkář zmizel policii po 20minutové honičce v až 225 km/h, postup policistů vzbuzuje otázky včera | Petr Miler

/ Foto: Kawasaki

Nechceme tyto situace zjednodušovat, bývají složité, a tak jednoduchá řešení zkrátka nemívají, ať už se na ně podíváme jakkoli. Za rozumný ale postup policie nelze považovat snad žádnou optikou.

Jsme dlouhodobě velkými odpůrci divokých policejních honiček v běžném provozu. Jsme si vědomi toho, že nejde o věc, se kterou se dá jednoduše vypořádat, uvážíme-li ale, kolikrát se stalo, že policie kvůli banálnímu a ve své podstatě sotva nebezpečnému přestupku začala pronásledovat řidiče při divoké honičce, během níž se ne jedno, ale hned několik aut začalo zcela nepřiměřenými rychlostmi pohybovat provozem, což nejednou vedlo k tragickým nehodám, nemůžeme konstatovat, že současné postupy jsou v pořádku.

Jejich zastánci patrně řeknou, že policie nemůže vědět, proč někdo ujíždí, třeba je to člověk podezřelý z vraždy. A tak není možné nad tím jednoduše mávnou rukou. To je férový argument, ale ruku na srdce, kolikrát se stalo, že to byl opravdu někdo takový? Jsou to raritní případy, obvykle lidé zpanikaří začnou ujíždět buď kvůli tomu, že se bojí často neadekvátních postihů za relativně drobné prohřešky, nebo mohou mít třeba vydaný zákaz řízení a mají pocit, že nemohou nic ztratit. To už není banální, ale má smysl kvůli možná promile pravděpodobnosti, že jedete za hledaným podezřelým, ve 100 procentech případů ohrožovat životy naprosto nezúčastněných lidí? Nebo totéž dělat pro možné maření výkonu úředního rozhodnutí?

Jsou to prostě vždy misky vah a z našeho pohledu bychom vždy zapojili zdravý rozum a přemýšleli, zda nějakou honičku rozjet či zda v ní pokračovat na základě aktuálních okolností. Zkusit to můžete vždy, ale má smysl v tom pokračovat, když vidíte, že podezřelý sám nezastaví a jede klidně dvě stě v městě? To samo o sobě nutně neznamená, že jej necháte být, máte značku, máte vysílačku, máte jiné hlídky, jde prostě jen o zvolené prostředky, honička není skoro nikdy jediné možné řešení. Prostě bychom nikdy nepostupovali dogmaticky - správně není ani stíhat za každou cenu, správně není ani vzdát to bez ohledu na okolnosti. Protože ale taková benevolentní pravidla policistům nikdo neurčí, obvykle dělají jedno nebo druhé. A v Arkansasu dělají to první.

Tam má policie opravdu rozsáhlé pravomoci a na rozdíl od řady jiných států ji pravidla neomezují v čase či místě pořádání podobných honů. Okolo osmé večer si tak s gustem smlsli - nebo chtěli smlsnout - na motorkáři, který se sice provozem pohyboval relativně bezproblémově, kontrole se ale nepodrobil. Následně se tak rozjela opravdu bláznivá honička, kterou můžete v celé své „nekráse” vidět na videu níže. A nejen v USA vzbuzuje otázky nas smyslem a efektivitou práce arkansaské policie, která celou honičkou v podstatě pomohla ke vzniku řady nebezpečných situací, aniž by cokoli vyřešila. Navíc se chovala velmi neurvale a velmi necitlivě k okolí.

Tamní policisté totiž ani nemají povinnost při porušování pravidel provozu používat majáky či sirény a rychlostmi až okolo 130 km/h se prohání rezidenčními oblastmi. Následně při stíhání zjevně nešikovného jezdce, který nedokáže využít potenciál ne zcela zřejmé motorky, pronáší fráze jako: „Polož tu motorku, ku*vo,” přející si jeho nehodu s možnými tragickými následky. Vrcholem všeho je pak pozdější fráze pronesená ve vysoké rychlosti: „Pojď kámo, nech mě tě srazit,” což zní znovu krajně neprofesionálně - způsobit pád motorkáře v silném provozu na dálnici ve vysokých rychlostech může mít opět nedozírné dopady. Takto věc jde dál a dál oněch 20 minut v rychlostech až 225 km/h a k ničemu to nevede ani za pomoci dalších hlídek, jen vznikají nové a nové nebezpečné situace.

Nakonec motorkář havaruje a s motorkou skončí ve středovém předělu dálničních směrů, čehož si ale policisté zkraje ani nevšimnou. A než se vrátí, dá se podezřelý na útěk do lesů, kde se jim po několikaminutovém hledání ztratí a odchází s nepořízenou. Dodnes nebyl v souvislosti s tímto případem nikdo zatčen. Je tak třeba se ptát: Měla zrovna tahle honička v této podobě a intenzitě bez ohledu na výsledek smysl? Jsme k tomu skeptičtí, sám bych se v roli policisty bál, že si tento jezdec na motorce ublíží sám. Samozřejmě měl zastavit, samozřejmě byl jen on primárně tím špatným, ale podle nás to samo o sobě bez dalšího podezření nevypisuje bianco šek na 20 minut až zběsilého ježdění ze strany policistů v dost hustém a nepřehledném provozu. Ale posuďte sami.

Stíhaný asi neměl nic jako Kawasaki Ninja ZX-10R, přesto si sám mohl v nastalé situaci počínat o hodně rozumněji. Reakce policistů na jeho nezastavení ale měla k rozumné též hodně daleko a je dnes nejen v USA předmětem vášnivých debat. Ilustrační foto: Kawasaki

Zdroj: Carscoops

