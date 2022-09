Motorkář zkusil se svým strojem vybrzdit dvoutunové SUV, dobrý nápad to opravdu nebyl před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercury

On to tedy není dobrý nápad v jakémkoli dopravním prostředku, na motorce je to ale projev opravdu velké stupidity. Motorkář může být rád, že místo konfrontace opustil „jen” se zlomenou nohou.

Podle nás neexistuje větší nešvar, větší hloupost, větší projev řidičské tuposti, než je takzvané vybrďování auta jedoucího za vámi. Málokdy to někdo dělá jen tak z legrace, vybrzďovači se naopak cítí být v právu. Někteří mají pocit, že rychlejší řidič za nimi je příliš blízko a chtějí mu to názorně ukázat, jiní chtějí řidiči za sebou vrátit jiný prohřešek či naschvál, kterého se dopustil ve chvíli, kdy jel ještě před nimi.

Neexistuje ale jediná situace, jediný motiv, který by takové jednání mohl ospravedlnit. Je to opravdu ta nejhloupější možná praktika, zcela nevyzpytatelné a nesmyslné jednání, na které nikdo z dalších řidičů nemůže být dost dobře připraven. Něco takového na silnici vytváří nebezpečné situace jako nic jiného a od nehody, která může být ve výsledku velmi vážná (že tohle se stává hlavně na dálnici, kde většina aut jezdí rychle), je vždy jen krůček.

Docela chápeme, že hloupé chování jiných dokáže naštvat. Dobrý řidič se ale musí umět ovládat a nad hloupost ostatních se povznést, nechat ji být, ne jí dovolit cloumat svou myslí a obrátit ji v hloupost vlastní. Pokud někdo na dálnici neuhne z levého pruhu, i když je v pravém kilometry volno, je to hlupák. Budete ale ještě horší než on, pokud mu to „vrátíte” vybrzděním. Pokud jste spěchali a chtěli jste mít volnou cestu, proč najednou brzdit? Už to nedává smysl...

Dost možná právě tahle situace je k vidění na přiloženém videu, jen s tou perličkou, že vybrzďujícím řidičem je motorkář. Nevíme, co přesně zachycené situaci přecházelo, záznam začíná až závěrečnou konfrontací, což je vždy podezřelé. Mohlo jít o vyvrcholení delšího sporu, velkému finále mohla předcházet provokace ze strany řidiče auta, ale to je nakonec jedno - není nic, co by kohokoli opravňovalo k vybrzďování, výše zmíněné platí vždy.

Tady to bylo o to hloupější, že se dotyčný s nanejvýš pársetkilovou motorkou pokoušel trestat řidiče Mercury Mountaineer z roku 1998, jde o vskutku velké SUV s dvoutunovou pohotovostní hmotností. To nemohlo dopadnout dobře, a tak ani nedopadlo, motorkář skončil pod koly onoho SUV a může být rád, že výsledkem byla „jen” zlomená noha. Jinou otázkou je, zda řidič auta dělal dost proto, aby takovému následku zabránil, bez ohledu na to ale pořád platí jedno: Nevybrzďujte. Nikdy, nikoho, nikde a ničím.

Pustit se do vybrzďování takového auta s motorkou chce slušný mentální deficit. Na videu níže můžete vidět přesně to... Ilustrační foto: Mercury

Zdroj: Reddit

Petr Miler

