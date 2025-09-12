Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci
Petr MilerNo dobře, úplně krasavci to možná nebudou, ale podívejte se, co provedl s přídí, kterou dostanou i další novinky automobilky, jeden nezávislý designér. Vlastně se ani nemusel moc snažit, stačilo Prasnici Peppině přemalovat rypáček a pohrát si s pár dalšími detaily.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci
včera | Petr Miler
No dobře, úplně krasavci to možná nebudou, ale podívejte se, co provedl s přídí, kterou dostanou i další novinky automobilky, jeden nezávislý designér. Vlastně se ani nemusel moc snažit, stačilo Prasnici Peppině přemalovat rypáček a pohrát si s pár dalšími detaily.
Mercedes si tento týden užívá svých pět minut slávy, v dobrém to ale míněno není. Automobilka na IAA v Mnichově odhalila novou generaci klíčového GLC, které je nejen nešťastně elektrické, ke všemu také nevzhledně vypadá zvenčí a lacině uvnitř. A není to vše, Němci tamtéž víc než naznačili, že stejný bizár stihne i další novinky značky. V jiném článku na toto téma už jsem zmiňoval, že si na tohle pojetí nakonec zvykneme, víc z toho ale nebude. Anebo ještě může? Možná ano, někdy totiž stačí docela málo, abyste vnímání vzhledu něčeho nebo někoho dramaticky proměnili.
Celé mi to trochu připomíná mládí, když jsem potkal svou první velkou lásku. Moje matka nikdy nebyla moc do líčení, tak jsem to z domova neznal, ona dívka na tom byla naopak. Tak nějak jsem si tedy myslel, že vidím realitu, když jsem se s ní seznamoval a začal s ní trávit více času, jednou večer se ale u sebe doma odlíčila. Chvíli na ni koukám a trochu se sám sebe ptám: „Kdo to vlastně je?” Ona dívka ale odpověděla lakonicky: „Jednou to muselo prasknout.”
Samozřejmě, duše zůstala stejná, takže všechno dobré, byl jsem tehdy ale překvapen, co nejen s detaily jako řasy nebo obočí, ale i s kompletními tvary obličeje dokážou udělat „šminky”. Šikovná žena dokáže rozjet hotovou hru světla a stínu a tvář člověka změnit skoro k nepoznání. Ona dívka to věděla a znovu lakonicky vždy říkala, že lituje chlapy, protože tohle dělat nemůžou. Svým kufříkem štěstí by ale prý „zrichtovala” skoro každou ženu, pokud nebude mít 200 kilo a 3 vlasy...
Podobný kufřík, akorát v digitální formě, si nyní k ruce vzal nezávislý designér, který si na internetu říká Kelsonik. A rozhodl se „zrichtovat” právě nový GLC. Podívejte se sami na výsledek jeho práce úplně dole a zkuste říci, že neskóroval. Podle nás ano a je to vlastně znovu jen hra světla a stínu - auto je pořád stejné, jeho otřesnou masku chladiče se ale podařilo vizuálně upozadit a zmenšit tím, že jí dal černé, navíc nesvítící provedení. Přidal i další podobné detaily a k tomu větší kola a voila... Podle nás se na auto najednou dá koukat, ale posuďte sami.
Peppa P... Už ne, podívejte se na úpravu níže. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Kelsonik@Instagram
Bleskovky
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
před hodinou
- Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci
včera
- Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
11.9.2025
Nejnovější články
- Jeden z majitelů Audi otevřeně řekl, proč se zbavil jinak ještě dobrého auta značky, Němcům tohle vůbec nedochází
před 46 minutami
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
před hodinou
- Muž na poslední chvíli nakoupil 239 klasických Land Roverů Defender a proměnil je ve zlatý důl. Kus dnes prodává až za 9 milionů
před 2 hodinami
- Dobrodruh objevil opuštěné dealerství Porsche, na vzácné sporťáky v něm už léta sedá prach
včera
- Jaguar a Land Rover už 10 dnů nevyrobily ani jedno auto, s prodeji to není o moc lepší
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva