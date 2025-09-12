Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci

No dobře, úplně krasavci to možná nebudou, ale podívejte se, co provedl s přídí, kterou dostanou i další novinky automobilky, jeden nezávislý designér. Vlastně se ani nemusel moc snažit, stačilo Prasnici Peppině přemalovat rypáček a pohrát si s pár dalšími detaily.

Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci

včera | Petr Miler

Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci

Foto: Mercedes-Benz

No dobře, úplně krasavci to možná nebudou, ale podívejte se, co provedl s přídí, kterou dostanou i další novinky automobilky, jeden nezávislý designér. Vlastně se ani nemusel moc snažit, stačilo Prasnici Peppině přemalovat rypáček a pohrát si s pár dalšími detaily.

Mercedes si tento týden užívá svých pět minut slávy, v dobrém to ale míněno není. Automobilka na IAA v Mnichově odhalila novou generaci klíčového GLC, které je nejen nešťastně elektrické, ke všemu také nevzhledně vypadá zvenčí a lacině uvnitř. A není to vše, Němci tamtéž víc než naznačili, že stejný bizár stihne i další novinky značky. V jiném článku na toto téma už jsem zmiňoval, že si na tohle pojetí nakonec zvykneme, víc z toho ale nebude. Anebo ještě může? Možná ano, někdy totiž stačí docela málo, abyste vnímání vzhledu něčeho nebo někoho dramaticky proměnili.

Celé mi to trochu připomíná mládí, když jsem potkal svou první velkou lásku. Moje matka nikdy nebyla moc do líčení, tak jsem to z domova neznal, ona dívka na tom byla naopak. Tak nějak jsem si tedy myslel, že vidím realitu, když jsem se s ní seznamoval a začal s ní trávit více času, jednou večer se ale u sebe doma odlíčila. Chvíli na ni koukám a trochu se sám sebe ptám: „Kdo to vlastně je?” Ona dívka ale odpověděla lakonicky: „Jednou to muselo prasknout.”

Samozřejmě, duše zůstala stejná, takže všechno dobré, byl jsem tehdy ale překvapen, co nejen s detaily jako řasy nebo obočí, ale i s kompletními tvary obličeje dokážou udělat „šminky”. Šikovná žena dokáže rozjet hotovou hru světla a stínu a tvář člověka změnit skoro k nepoznání. Ona dívka to věděla a znovu lakonicky vždy říkala, že lituje chlapy, protože tohle dělat nemůžou. Svým kufříkem štěstí by ale prý „zrichtovala” skoro každou ženu, pokud nebude mít 200 kilo a 3 vlasy...

Podobný kufřík, akorát v digitální formě, si nyní k ruce vzal nezávislý designér, který si na internetu říká Kelsonik. A rozhodl se „zrichtovat” právě nový GLC. Podívejte se sami na výsledek jeho práce úplně dole a zkuste říci, že neskóroval. Podle nás ano a je to vlastně znovu jen hra světla a stínu - auto je pořád stejné, jeho otřesnou masku chladiče se ale podařilo vizuálně upozadit a zmenšit tím, že jí dal černé, navíc nesvítící provedení. Přidal i další podobné detaily a k tomu větší kola a voila... Podle nás se na auto najednou dá koukat, ale posuďte sami.


Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci - 1 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 06Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci - 2 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 03Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci - 3 - Mercedes GLC with EQ Technology 2025 2026 oficialni vse 07
Peppa P... Už ne, podívejte se na úpravu níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Kelsonik@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.