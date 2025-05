Možná nejlepší fotbalový obránce světa ukázal své nové auto, zářit v něm bude míle na všechny strany před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Po takovém autě prý vždy toužil, teď ho teď buď dostal zadarmo, nebo si ho pořídil za dva týdenní platy. Není to tedy nakonec jedno? Buď jak buď, vidět bude už zdálky díky specifickému oranžovému laku.

Rychlá auta se s fotbalovými hvězdami snoubí podobně jako ryba s vodou. Kapitolou jen pro sebe je Cristiano Ronaldo, jehož vozový park stojí za obdiv odpovídající jeho pozici v dějinách fotbalu. Ostatní hráči ve srovnání s portugalským útočníkem připomínají spíš chudé příbuzné, i když ani oni se špatně nemají.

Z Portugalska pochází také Ruben Dias, který v roce 2020 opustil domácí Benficu, aby nastoupil za britský klub Manchester City. Již během první sezóny se mu povedlo vyhrát titul, nepřekvapivě tak byl jmenován hráčem roku. Zadarmo to nedělá, týdně (protože v Británii se pořád platí týdně) si vydělá 180 tisíc liber, tedy víc než 5 milionů korun. To samo o sobě stačí na pořádné auto, co teprve, když si počká na další výplatu..

Nevíme, jestli to vůbec musel udělat, v jeho garáži na každý pád skončilo nové Lamborghini Revuelto. Vzhledem k tomu, že o jeho akvizici informuje sama automobilka, tušíme, že za něj nemusel dát ani haléř, ale asi je to nakonec jedno - dva týdny platu sem tam, kdo to pozná? I když tento kousek by jej mohl stát více. U základní verze dvanáctiválcového supersportu totiž nezůstal a zvolili i řadu příplatkových prvků. Přesná specifikace známa není, některé položky jsou ale patrná už na pohled. A mezi nimi nejvíc oranžový lak Arancio Apodis, který spadá do palety divize Ad Personam.

S touto barvou vhodně kontrastují černé doplňky, ve stejné barvě jsou pak vyvedena i kola. Uvnitř Dias rovněž sází hlavně na tento odstín, přičemž s ohledem na své angažmá ve Velké Británii zvolil pravostranné řízení. Můžeme se tak vlastně ptát, jak dlouho si vlastně vůz ponechá, neboť jeho kontrakt s Manchesterem je šestiletý. Protože ale klub od Diasova příchodu vyhrává tituly, hráče si utéci nebude chtít nechat.

Dias ostatně nedávno uvedl, že uplynulá sezóna byla náročná, nicméně tým se z ní velmi poučil a doufá, že vše zužitkuje v nejbližší budoucnosti. Manchester tedy nejspíše Portugalec hned tak neopustí, jeho zářivě oranžové Lambo tak bude dál vyčnívat v městské šedi. „Způsob, jakým jezdí, je vzrušující. Je překrásné,“ říká na Dias na adresu Revuelta. A dodává, že vlastnit jej je totéž, jako dát neuvěřitelný gól, prý o něčem takovém vždycky snil. Budiž mu přáno.

Revuelto je podle Diase pro fotbalisty ideálem, neboť reprezentuje výkon a preciznost. Takové věty zadarmo člověk neříká... Foto: Lamborghini

Zdroj: Lamborghini

Petr Prokopec

