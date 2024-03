Mrzí vás, že Clarkson končí s auty? Podívejte se, jak je hodnotil před 28 lety v pořadu prodávaném na VHS včera | Petr Prokopec

Asi jen čas nám dovolí pochopit, kolik práce Jeremy Clarkson v automobilové žurnalistice odvedl a v čem všem měl také prsty. Jeho speciály vydávané na VHS jsou u nás skoro neznámé, tento se objevil v roce 1996.

Před dvěma týdny měla premiéru zatím poslední epizoda pořadu The Grand Tour zvaná Sand Job. Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se v jejím rámci vydali do Afriky, aby za volantem kabrioletů z druhé ruky prozkoumali Mauretánii a Senegal. Za sebe se musím přiznat, že mne trojice po dlouhé době pobavila a během oněch 136 minut jsem se mnohokrát upřímně zasmál. Na druhou stranu ale musím dodat, že mé hodnocení bylo v nemalé míře ovlivněno skutečností, že The Grand Tour pomalu končí.

Právě fakt, že nás čeká už jen jediná epizoda, jež se bude odehrávat v Zimbabwe, vás donutí snížit laťku. I když jste si tedy po celou dobu vědomi toho, že trojice za ony dvě a čtvrt hodiny vlastně nepředvede nic nového, jen staré kousky s odlišnými vozy, stejně vše vnímáte kladně. A náhle si začnete přát, aby Clarkson, Hammond a May instalovali kamery i do pohřebních vozů, s nimiž vyrazí na svou skutečně poslední cestu.

Během pouštních eskapád si ovšem také nešlo nevšimnout důvodu, proč vlastně show končí. Jezza totiž nedávno uvedl, že je „příliš starý a příliš tlustý“. To první je otázka přístupu, druhé ale rozhodně zpochybnit nelze. Je to možná i překvapivé, neboť kvůli práci na své farmě Clarkson rozhodně nemá pouze sedavé zaměstnání jako dříve. Ovšem i tak mu bříško v posledních letech hodně narostlo. A protože v dubnu oslaví 64. narozeniny, lze pochopit, že se mu už nechce kila navíc vláčet po světě.

Skutečně tedy nelze počítat s ničím jiným než se zatažením opony. Na druhou stranu, Clarkson se stal moderátorem Top Gearu již v roce 1988, o čtrnáct let později pak pořad omladil s pomocí nového formátu. A v mezičase se autům věnoval vrchovatě. To znamená, že i on sám natočil obrovské množství materiálu, k němuž se nadšenci mohou vracet. My si dnes posvítíme na souboj Astonu Martin, Caterhamu, Dodge, Lotusu, Porsche a TVR.

Clarkson, ještě bez kolegů a „panděra“, šestici aut proklepnul již v roce 1996, tedy ještě před Top Gearem 2.0, a to v rámci speciálu Unleashed on Cars, který se prodával na dnes skoro zapomenutých videokazetách. Vítěze nebudeme prozrazovat, místo toho vás necháme plně vychutnat sedmiminutové video. Jezza v něm dokazuje, že už před takřka třiceti lety měl jazyk ostrý jako břitva. Vtipů ovšem ještě tolik do éteru nepouštěl, ve finále se tak spíše budete smát dobovým specifikům, tehdejší grafiku nevyjímaje.

Clarkson si nedávno postěžoval, že je příliš starý a tlustý pro pořad o autech. Proto jej budeme vídat už jen v rámci jeho farmářské show. Či lze zavzpomínat u mnoha dílů Top Gearu a The Grand Tour, jaké natočil. Stejně jako u mnoha dalších speciálů, jako je ten níže. Foto: Amazon Press Center

