Musk chce podle úniku pro Cybertruck díly s přesností na 10 mikronů, ukazuje tím, že o výrobě aut neví nic před 3 hodinami | Petr Prokopec

Vysmějte se každému, kdo vám bude tvrdit, že Elon Musk je technický génius. Je to marketingový génius, to ano, o technice ale neví nic. Vyrábět auta s takovými tolerancemi je absolutně nemožné.

Za první letošní kvartál Tesla lidem dodala přes 422 tisíc aut, v tom druhém se jednalo dokonce o více než 466 000 vozů. Americká automobilka tak již nemůže být považována za okrajovou alternativu, však pokud v této trajektorii bude pokračovat, na konci roku nejspíše celkovými prodeji překoná třeba i takové Audi. Také Němci sice mluví o elektromobilitě od rána do večera, ovšem ve srovnání s Teslou, která se pohybuje v elektrické Lize mistrů, hrají spíše okresní přebor.

Američané by nyní rádi ve velkém odstartovali výrobu dlouho očekávaného pick-upu Cybetruck, od kterého si Tesla slibuje snad ještě víc než od veškeré své předchozí produkce dohromady, a to na základě dosavadního zájmu. Je samozřejmě otázkou, zda stovky tisíc údajných zájemců přetaví své předobjednávky ve skutečné koupě, rozhodnout o tom nakonec může i kvalita. S tou má dosud značka velké problémy a nedá se říci, že by si zrovna se Cybertruckem při jeho až nesmyslné konstrukci zametala cestu k čemukoli lepšímu.

Možná proto chce Elon Musk tentokrát lepší výsledky, o důrazu na tento aspekt ale mluví až teď, těsně před chvílí, kdy má výroba naplno začít. A navíc tak činí naprosto absurdně: „Díky povaze Cybertrucku, který je vyroben z lesklého kovu s převážně ostrými hranami, je jakákoli variace v rozměrech viditelná už z dálky. Veškeré díly pro tento vůz, ať se již jedná o interní či ty od dodavatelů, musí být vyrobeny s přesností na 10 mikronů,“ napsal v uplynulých dnech vybraným zaměstnancům firmy podle uniklého e-mailu, který se dostal do rukou lidem z Electreku.

Je to naprosto nesmyslné a irelevantní vyjádření, však přesnost na 10 mikronů znamená toleranci +/- 0,09 mm. Pro srovnání, papír v tiskárně na vašem kancelářském stole bude mít tloušťku okolo 100 mikronů, bavíme se tedy o toleranci menší než desetinu tloušťky takové věci. I lidský vlas je tlustší, také ten má desítky mikronů. Je to zkrátka tak nepatrná míra, že si ji pořádně ani nelze představit, přitom Tesla dosud nebyla schopna pohybovat se ani v toleranci +/- 9 mm.

Musk k tomu dodal, že pokud Lego dokáže produkovat takto přesně své kostičky, přitom jde o výrobně levnou věc, pak by toho Tesla měla být schopna též. Jenže vyrobit přesně plastové dílky je něco úplně jiného plastu než dát dohromady komplexní produkt typu osobní automobil. Musk tím jen dokazuje, jak moc není technickým géniem, kterým se někdy tváří být, tohle je elementární neznalost. Tím nechceme shazovat jeho schopnosti v jiných ohledech, o výrobě aut ale zjevně dodnes neví nic. Je to jako chtít po ochrnutém člověku, aby udělal salto - chtít to můžete, ale neudělá ho, nikdy.

I kdybychom ale jeho slova brali vážně, což vážně nejde, takové oznámení bychom očekávali dávno před začátkem výroby, kdy se zejména v Austinu vše ještě připravovalo. Teď je to naprostá absurdita i z tohoto úhlu pohledu, s očekáváním takové přesnosti mohou přípravy začít znovu. A není to tak, že by Tesla byla blízko dokonalosti a teď jen potřebovala něco málo doladit. Nové fotky Cybetrucku zveřejněné Teslou i jím samotným ukazují, jak Tesla stále zůstává někde u oné 10milimetrové, ne 10mikronové tolerance.

Stačí jeden pohled, klidně i letmý, a je vám jasno, že Cybertruck si o přesnosti s maximální tolerancí 10 mikronů (0,01 mm) může nechat pouze zdát. Musk vůbec neví, o čem mluví, pakliže něco takového žádá, zvlášť v tuto chvíli. Foto: Tesla

