Muž dvakrát přejel tankem BMW z dob oddanosti kvalitě, auto bylo dál schopno pokračovat v jízdě

/ Foto: RBSL, tiskové materiály

Asi si ani nedokážeme představit lepší důkaz kvality auta. Vůz byl pochopitelně po přejetí tankem pochroumaný, na jeho schopnosti dál se pohybovat po vlastní ose to ale nic nezměnilo.

Těžko říci, zda to považovat za štěstí nebo smůlu, na každý pád jsme měli tu čest řidičsky prožít dobu, ve které BMW dělalo podle nás nejlepší auta ve své historii. Šlo o přelom milénia a první roky předminulé dekády, kdy byl automobilový svět ještě „poznamenán” dozvuky éry totální kvality, bavorská značka stále stavěla svou nabídku kolem skoro libovolných přání svých zákazníků a ústupky v těchto ohledech nezastírala šílenými designovými kejklemi známými z posledních let. Dělala auta nadčasově elegantní, řidičsky podmanivá a velmi kvalitní, byla už dostatečně moderní a přitom prostá různých více nebo méně zbytných elektronických systémů. Modely jako M3 E46 pochází právě z té doby.

Štěstí je to proto, že bylo fajn to prožít, smůla proto, že člověk s touto érou musí ty pozdější neustále srovnávat. A je skutečně těžké na ně s vědomím toho, co bylo, hledět pozitivně. Dnes se do oněch lepších časů opět vrátíme, a to skrze model, který byl jeden z jejich posledních dozvuků. Jedná se o roadster Z4 E85 s už kontroverzním, ale podle nás ještě líbivým designem Chrise Bangla, s nepřesvědčivými pneumatikami typu runflat (krom verzí M), ale stále ještě stojící na základech trojkové řady E46 s nekompromisní skladbou motorů (vesměs řadové šestiválce), manuálním řazením k čemukoli a stále ještě velmi kvalitní konstrukcí i zpracováním.

Tento vůz se ocitl v hlavní roli jinak vpravdě podivného videa člověka, který si říká Eddie Hall. Sláva tohoto siláka se k nám dříve nedonesla a jeho 25minutový snímek níže je jakýsi pokus o komedii, takže většinu věcí, kterou na něm uvidíte, neberte moc vážně - spor je fiktivní, zásah policie je fiktivní atp., ale přejetí Z4 tankem CVR(T) Sabre, který Hallovi patří, je skutečné. A je možná nechtěnou připomínkou odolnosti někdejších bavoráků, v tomto případě vozu z roku 2007.

Sabre sice není tím nejmohutnějším tankem na světě, pořád ale váží přes 8 tun - více jak šestinásobek Z4 E85. A s Hallem uvnitř možná i sedminásobek... Na videu níže v čase okolo 9:30 a dál vůz postupně dvakrát přejede napříč, což by jej mělo pořádně zdevastovat. Pravdou ale je, že se mu toho zase tak moc nestane a posléze je dokonce schopen opustit místo „konfrontace” po svých. To bychom opravdu nečekali, zvláště ne v případě roadsteru - Z4 E85 je ale zjevně dost fortelná, aby se s tím vypořádala, a pořád dost jednoduchá, aby jí v další jízdě zamezilo selhání elektroniky. Podívejte se na to sami.

BMW Z4 E85 bylo jedno z teček za érou oddanosti bavorské značky kvalitě. Možná už ne dokonalou, ale pořád dost dobrou, aby jej nerozhodilo ani dvojí přejetí tankem. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Eddie Hall The Beast

