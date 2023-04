Muž holýma rukama ubránil své auto před čtveřicí zlodějů, nakonec raději vzali nohy na ramena před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rocky Hill Police Department CT, CC0 Public Domain

Popravdě řečeno bychom navzdory naší lásce k autům život pro bránění kteréhokoli z nich neriskovali. To ale nic nemění na obdivu, který je třeba vyjádřit majiteli, že se zjevně zoufalým kriminálníkům bez váhání postavil. A slavil úspěch.

Jak se správně zachovat v konfrontaci s kriminálními živly? To je otázka za milion, na kterou si každý nakonec každý musí odpovědět sám v souladu se svými možnostmi, schopnostmi, charakterem, žebříčkem hodnot nebo dřívějšími zážitky. A musí počítat s tím, že se může stát terčem posměchu či kritiky, ať už udělá cokoli - někteří se budou smát hrdinům, kteří půjdou po zloději rohlíků, jiní budou proklínat opatrné lidi, kteří měli problém nasadit vlastní život na ochranu bližního, byl-li napaden.

Ani jedno není na místě, je to skutečně značně individuální záležitost. Pro mě osobně není těžké pochopit, že se někdo nevydrží nečinně dívat ani na bagatelní zločin, stejně tak lze pochopit, že se někdo bojí konfrontace s lidmi s nulovými zábranami. Zavolat policii bude správné vždy - pro podobné situace je trénovaná, za riziko placená. Na hlavní fotce a videu níže, které zveřejnila právě policie z amerického Rocky Hillu ve snaze chytit čtveřici zloděje, ale můžeme vidět situaci, kde na strážníky ani čekat nešlo - majitel měl pár sekund na rozhodnutí. A vydal se jednat.

Ke cti jeho zdravého úsudku je třeba říci, že se nevydal přemoci čtyři zloděje, v tu chvíli byl v autě jen jeden. Ostatní mu postupně přispěchali na pomoc, majitel se ale stejně nedal. Prvního vytáhl z auta, s dalšími třemi se pral jako lev, i když schytal pár nepěkných ran. Zloději skutečně neměli moc zábran jednali v souladu s tradičním heslem: „A že jsi slabší, tak na to ***, předměty různý do ruky ber!” A jeden z nich mlátil majitele vlastní botou jako nějaký klaun. Pak někdo v této situaci konečně zakřičel, že volá policii a čtyřka zoufalců bez kormidelníka vzala roha.

Policie zatím dotyčné nelapila a žádá veřejnost o pomoc s moudrými slovy nedoporučujícími takovou intervenci: „Díky bohu, že majitel nebyl vážně zraněn. Jsme svědky mnoha takových incidentů, kdy se lidé brání, podezřelý ale může mít zbraň,“ řekl Jeffrey Foss-Rugan za Rocky Hill Police. „Máme k dispozici spoustu nástrojů, kterými se můžeme pokusit podezřelé najít. Ale vím, že je to velmi obtížné, když vidíte takové lidi vloupávat se do vašich aut,“ uzavřel. Tak to je - je těžké nic nedělat, ale přesto bychom řekli, že to bude nejlepší cesta. Ani Infiniti Q70 S za zdraví nebo život opravdu nestojí...

Podobné auto se zloději v Rocky Hillu pokusili odcizit jeho majiteli přímo před domem. Už ho skoro měli, vlastník auta se ale rozhodl ho nedat. A uspěl. Ilustrační foto: Infiniti

Zdroj: Rocky Hill Police Department

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.