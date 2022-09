Muž jel rychlostí 292 km/h v místě s povolenou osmdesátkou, soud jej poslal na 1,5 roku za mříže před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Těžko říci, co lze v tomto případě hodnotit jako hloupější. Zda ježdění takto extrémními rychlostmi v místech typu tunel. Anebo fakt, že se při tom dotyčný skoro rok natáčel a všechny záznamy nechával v jedné a té samé kameře. To vše v zemi, kde se za rychlost i zavírá.

Z důvodů, které jsme skloňovali nejednou, dlouhodobě odmítáme paušální rychlostní limity. To ale neznamená, že rychlostní omezení odmítáme zcela, na spoustě míst mají své opodstatnění. Jedním z takových jsou tunely, ve kterých je omezený prostor pro řešení nenadálých situací. A když se v nich něco přihodí, je obvykle jedinou možností pro později dorazivší zastavit a čekat. V takovém místě nechcete, aby někdo zezadu přijel 292 km/h...

Jinou diskuzí je, jakou podobu takový limit má být, v Norsku je ale 80 km/h, protože skoro všude v Norsku platí toto rychlostní omezení. Je to velmi nízká rychlost, a tak nemá smysl se čertit, pokud ji někdo úzkostlivě nedodržuje, jet na takovém místě právě oněch 292 km/h je ale hodně velká divočina. Přesně toho se dopustil blíže neupřesněný, 31letý motorkář z města Jaeren na BMW S 1000 RR, tedy jedné z nerychlejších motorek posledních let.

Zdroje neupřesňují, jak byl dopaden, z kontextu nevyplývá, že by byl při tomto či podobném kousku přímo změřen. Podle všeho byl pouze zastaven kvůli zřetelně rychlé jízdě, udělal ale tu chybu, že si všechno nahrával na kameru umístěnou přímo na motorce. Policie ji zadržela a její obsah musel strážce zákona nutně zaskočit. Téměř rok záznamů divokých jízd odhalil řadu pozoruhodných kousků, které vyšetřovatelé nakonec kvantifikovali jako 56 závažných porušení rychlostních omezení i poté, co vzali v potaz výraznou, asi 10% tachometru. Mj. šlo 263 km/h na osmdesátce, 216 km/h na šedesátce, 154 km/h na padesátce nebo 69 km/h na třicítce.

Případ tak skončil u soudu, neboť Norsko patří mezi jednu z mála zemí, kde se i za rychlost zavírá. A ten jej poslal na 1,5 roku do vězení, neboť soud vzhledem k předloženým důkazům neuvěřil tomu, že majitel motorku v inkriminovaných případech neřídil (na videích byl slyšet jeho hlas apod.). Vzhledem k tomu, že dotyčný nezpůsobil žádnou nehodu, nám to navzdory zmíněnému přijde poněkud pošetilé, ostatně vězení za rychlost je vždy pošetilé - zákaz řízení je u bezúhonného člověka (což byl tento případ) trestem řešícím veškerou jeho potenciální nebezpečnost pro okolí.

Ale Norsko je Norsko, což připomíná i fakt, že od soudu dostal také „doživotní” zákaz řízení, v této zemi to ale znamená, že si po 5 letech může podat žádost o nový řidičák. Možná by byl lepší skutečně doživotní zákaz řízení a žádné vězení, ale to je jen náš pohled na věc. Rozsudek zatím není pravomocný, odsouzený se proti němu může odvolat.

Na podobné motorce se po Norsku proháněl 31letý řidič rychlostmi až 292 km/h na osmdesátce. Vše si skoro rok natáčel, ucho se ale nakonec utrhlo. Teď má jít na 1,5 roku za mříže. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: NRK

Petr Miler

