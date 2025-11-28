Muž najel s novým kupé Bentley s motorem W12 za pár let neuvěřitelné kilometry, jen za benzin zaplatil tolik, kolik jste vy dali za několik aut
28.11.2025 | Petr Miler
Nechceme podceňovat váš autopark, pokud se ale dramaticky nevzdalujete průměru, je to tak. Tomuhle se říká správné využití auta, které má transkontinentální cestování přímo v názvu. Každý kilometr s ním ujetý musel být slastí.
Bentley v posledních letech nemůžeme přijít na chuť, i když jsme jim kdysi v našich testech vysekávali jednu poklonu za druhou. Důvod je v podstatě jediný - tahle auta navzdory úplně opačným slibům pozbyla nejprve výjimečné motory W12 a pak i spalovací osmiválce. Bentley byly prostě postupně zbaveny všech zajímavých motorů. Firma už ví, že to byla chyba a nyní hasí požár zajímavějšími novinkami, moderní Bentley bez dvanáctiválce nám ale přijde jako Vánoce bez stromku - jednoduše ztrácí kus svého kouzla.
Dřív bylo líp a své o tom ví člověk na fotkách níže. V roce 2019 si u Bentley pořídil Continental GT ještě s motorem W12 a zjevně se ho nemůže nabažit. Výkon 635 koní a točivý moment 900 Nm nezní dnešní optikou jako bůhvíco, ale kouzlo tohoto motoru je v charakteru a projevu vůbec. A auto s ním rozhodně není pomalé, šněrovat napříč kontinentem si v něm můžete rychlostí až 333 km/h.
Majitel navíc nebyl skromný, sáhl po výjimečné edici Number 9 limitované na 100 kusů. Poznáte ji podle čísla 9 na masce chladiče, což je je odkaz na Bentley Blower, který se v roce 1930 účastnil závodu 24 hodin Le Mans. Majitel dále sáhl po zelené barvě a černých kolech, tohle je lahůdka každým coulem. Takže šup s ní do garáže? Co vás nemá, belgický vlastník si z auta udělal letadlo pro každý den, skoro doslova.
Jezdí s ním tak intenzivně, že se o tom zastoupení Bentley v Maastrichtu muselo podělit s celým světem. I když jde o vůz starý jen 6 let, najeto má už 300 000 kilometrů. To znamená okolo 50 000 kilometrů ročně, přes 4 tisíce km každý měsíc. To je na Bentley Conti GT W12 zcela mimořádná hodnota, majitel navíc neubírá - dalším cílem je meta 400 000 kilometrů.
Musí to být radost, ale nebude levná. Krom toho, že samotný Continental GT Number 9 mohl snadno přijít na 10 milionů Kč a servisní náklady půjdou do milionů, tady do peněz lezou i jindy ne až tak zásadní náklady na palivo. Už papírová spotřeba 13,6 litru benzinu na 100 km je „tučná”, majitel ale podle komunikace s dealerstvím jezdí v průměru skoro za „dvacet na sto”. Přesné číslo neznáme, ale když vezmeme 19 litrů a průměrnou cenu benzinu 40 Kč (v Belgii a okolí spíš optimistické číslo), jsme na 2 280 000 Kč jen za palivo. Za to si normální člověk koupí hned několik nových aut... Ale svět lidí jezdících statisíce km s dvanáctiválcovými Bentley bude jistě jiný.
Tohle si zaslouží úctu, dvanáctiválcový Bentley Continental GT Number 9 používaný k tomu, k čemu byl stvořen. Foto: Bentley Maastricht, tiskové materiály
Zdroj: Bentley Maastricht
