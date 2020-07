Muž řekl policistovi, že jel příliš rychle kvůli jedovatému hadovi v autě, kupodivu nelhal před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Queensland Police@Facebook

Zní to jako velmi naivní pokus zdůvodnit prosté překročení rychlosti a vytáhnout jej u nás, snad se policie takovým argumentem ani nezabývá. Austrálie je ale trochu jiný svět.

O Austrálii se říká, že je to kontinent, kde vás všechno chce zabít. Tedy nikoliv lidé, ti jsou spíše mírumilovní. Řeč je hlavně o hadech a pavoucích, z nichž někteří jsou smrtelně jedovatí a mohou vás připravit o život v řádu minut. Jedním z nich je i pakobra východní, která je druhým nejjedovatějším hadem světa. Navíc je značně agresivní, díky čemuž má na kontě nejvíce uštknutí a nejvíce úmrtí lidí ze všech australských hadů. Nakonec, překvapivě nepoužívá k usmrcení své oběti jen jed, ale také škrcení.

Proč o tom ale mluvíme? Stojí za tím incident, který se odehrál před několika dny a nyní policie z australského Queenslandu vyrukovala s videem, které ukazuje bizarnost celého případu. Policejní důstojník totiž zastavil sedmadvacetiletého řidiče jménem Jimmy, když ten jel po Dawson Highway rychlostí 123 km/h, která byla nad povoleným limitem. Po přikročení ke kabině přitom očekával cokoliv, jen ne panikařícího muže, jenž měl k rychlé jízdě velmi dobrý důvod.

„Jel jsem rychlostí asi 100 km/h a začal jsem brzdit. Ale čím více jsem hýbal nohama, tím více mi je něco začalo obtáčet,“ začal své vysvětlování Jimmy. Ten vzápětí zjistil, že jde o hnědě zbarveného hada, který začal útočit na sedačku přesně mezi jeho nohama. „Byl jsem skutečně otřesený, ještě nikdy jsem nebyl tak šťastný, když jsem uviděl policejní světla,“ dodal řidič, jemuž se nakonec povedlo pakobru zabít s pomocí pásu a nože.

Právě soubojem s nebezpečným hadem měl Jimmy ztratit přehled o rychlosti svého auta, někteří ale tvrdí také to, že v obavách z uštknutí už spěchal do nemocnice. Policista naštěstí neztratil rozum a po nalezení pakobry na korbě pick-upu ihned zalarmoval ambulanci. Ta naštěstí zjistila, že Jimmy pokousán nebyl a je pouze v šoku. Pokutu pochopitelně nedostal, možná by ale byl raději za ni než za blízké setkání se smrtícím plazem.

Australan při policejní kontrole uvedl, že rychle jel kvůli hadovi, který jej napadl. Jak se posléze ukázalo, nešlo o výmluvu. Foto: Queensland Police Service@Facebook

Zdroj: Queensland Police Service@Facebook

Petr Prokopec