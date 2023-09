Muž se po hádce s manželkou zmocnil armádního náklaďáku. Prorazil policejní zátarasy a byl k nezastavení, zničil 9 aut před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alf van Beem, Wikimedia Commons, CC0 Public Domain

Cherchez la femme, tohle rčení nevzniklo z ničeho. Ženy mají tu moc naplnit život muže štěstím i neštěstím, tady se stalo to druhé. Zoufalý 41letý Brit se choval podle toho, naštěstí nakonec neublížil nikomu, ani sobě.

Ženy mají tu moc měnit životy mužů, ať už v dobrém či zlém, ať už vědomě nebo nevědomě. Není to nic sexistického, není v tom ani špetka zášti, je to prostě má zkušenost. Pravidelně tak žasnu nad tím, když někteří automaticky pasují dávají ženám ve společnosti přirozeně podřízenou úlohu. Už jsem dospělý pár dekád a jsem přesvědčený, že dominantně je to přesně naopak - ženy rozhodují, ženy tahají za nitky a muži se dělí primárně na ty, kteří jsou ochotni si to přiznat, a na ty, kteří toho schopni nejsou. Výjimky jistě existují, ale znám spoustu žen, které umí udělat udělat z „chacharů” beránky, z Dušínů agresory, z tlusťochů sportovce nebo z flákačů pracanty. A ani to nemusí výslovně chtít, někdo se kvůli nim prostě začne snažit, neboť nikdo a nic jiného neumí v muži vyvolat tak silné emoce na obě strany.

Své by o tom mohl vyprávět - a tím ho nechceme nijak omlouvat - 41letý Brit Geoff Marshal, který se tento týden pohádal s manželkou. Důvody jejich rozepře neznáme, ale čekejme něco silného typu nevěra. Při hádce dotyčný vzal manželčin telefon (že by v něm našel něco, co se mu nelíbilo?) a hodil jej do řeky. To jeho žena nevydržela, odešla z domu, zavolala a policii a zbytek už je historie s pozoruhodnými automobilovými aspekty.

Ukazuje totiž, že když se někdo dostane k opravdu mocnému autu, je těžké se mu postavit i z pozice policie. Nevíme, jak se k němu dostal, pan Marshal byl ale po zmíněném schopen usednout do amerického armádního náklaďáku Reo M35 a vyrazit na zteč, po které zůstala škoda odhadovaná nejméně na 2,5 milionu korun. Pokusili se jej zastavit s pomocí policejních zátarasů, ani to ale nepomohlo. Řidič tak postupně zničil čtyři policejní auta, k tomu civilní Range Rover, VW Golf, Ford Focus, jedno Suzuki a jeden Seat. Dále poškodil sloupy veřejného osvětlení, části silnice... Něco z toho můžete spatřit na videu níže.

Dotyčný jednal zjevně v naprostém zoufalství a aktivně zastavit se jej nepodařilo. Nakonec sám zastavil na dálničním mostě, odkud chtěl skočit a pokusit se o sebevraždu. V tom mu nakonec policie zabránila i s pomocí kamionů, které byly po domluvě zaparkovány pod jinou dálnicí, kterou most křížil. Marshal tak nakonec kapituloval a přiznal vinu v 14 obviněních včetně pokusu o vraždu, jak bylo vyhodnoceno přejetí jednoho z policejních vozů, při němž zasahující policistka jen tak tak stihla uhnout.

Pochopitelně neříkáme, že za zmíněné činy může někdo jiný než sám obviněný - i když nevíme, co bylo roznětkou, následky jsou nepochybně jeho odpovědností a bez vězení z této šílené jízdy nevyvázne. Nedokážu si ale představit, co jiného než nějaká forma „negativní interakce” se ženou by přimělo už 41letého, dříve netrestaného muže z klidné komunity dobře postavených lidí přimět k tak bláznivému jednání. Ostatně i proto z popudu soudce zůstává pro tuto chvíli ve vazbě, neboť se podle něj není schopen chovat racionálně. Cherchez la femme, v tomto případě bez debat...

Když se muž po hádce se ženou zmocní armádního náklaďáku jako Reo M35, mohou se začít dít věci. Epizoda z videa níže naštěstí nakonec vedla jen k materiálním škodám. Ilustrační foto: Alf van Beem, Wikimedia Commons, CC0 Public Domain

We have deployed our Exeter aircraft to assist @ASPolice with a person in crisis on the #M5 at #Taunton.

Excellent intervention by officers on scene means male is now safe.

Fantastic to see #HGV drivers offering to help with their lorries to safeguard the person - thank you pic.twitter.com/HI8ZxaFQjX — NPAS South West & Wales Region (@NPASSouthWest) September 10, 2023

Zdroj: Bristol Post

Petr Miler

