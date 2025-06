Muž se zkusil se svým Mercedesem zdolat slavné Španělské schody v Římě, dojel překvapivě daleko před 9 hodinami | Petr Miler

Kdo tohle místo zná, ví, že pro jízdu autem se hodí asi tak jako smoking pro návštěvu plovárny. Dotyčný ale zřejmě už pozbyl příliš mnoho kognitivních funkcí, aby si to uvědomil dřív, než byl skoro dole.

Pokud jste někdy byli v Římě, tzv. Španělské schody jste patrně nemohli minout. Jsou to sice skutečně jen schody, přesto je to kouzelné místo nad Piazza di Spagna v samotném srdci starého Říma, které má zejména v noci své nezaměnitelné kouzlo. A pokud jste tam náhodou nebyli, stejně je můžete znát - ve filmech, jako byl zatím poslední díl Mission: Impossible, se po nich dokonce jezdilo autem.

Tušíme, že cílem 80letého muže včera nad ránem nebylo napodobit tyto filmové scény, ale stejně se tomu přiblížil. Dotyčný ve 4:30 ráno zřejmě ztratil orientaci a vydal se s Mercedesem třídy A první generace tyto schody sjet. Měl štěstí na volbu vozu, neboť krátký rozvor je tu pochopitelně výhodou. Navzdory značné strmosti zejména horních částí tohoto monumentu úspěšně sjel až do jeho spodní třetiny, kterou by už musel zdolat relativně snadno. Tam jej ale zastavili kolemjdoucí (Řím nikdy nespí, viďte?) a zavolali policii, jak informují ABC News.

Dotyční si mysleli, že starší muž byl „společensky unaven”, alkohol v krvi ale neměl, patrně tedy zazmatkoval. Dál ho v každém případě nepustili, tyto schody ostatně ve frekventovanějších časech hlídá policie a nedovolí vám si na nich ani sednout. Přivolán tak musel být jeřáb, který auto dost necitlivě - ale jistě citlivě ke schodům, aby se neodřel ani jeden další - z místa odstranil.

V minulosti byli někteří za podobné úmyslné jednání hnáni tvrdě k odpovědnosti italskou prokuraturou a obviněni z hrubého poškozování kulturního dědictví, tento muž ale vyvázl s pokutou. Tedy zatím, něco nám říká, že z návštěvy u lékaře by mohl vyváznout bez řidičáku. Ale to se teprve ukáže, podívejte se níže, co se včera v Římě přihodilo.

Španělské schody v Římě jsou krásným místem a popravdě řečeno ani nás neláká dát si je v autě. 80letý muž z fotek níže si ale nemohl pomoci. Anebo už nevěděl, co přesně dělá... Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

The vehicle was safely removed by the fire brigade pic.twitter.com/IV7ZMuSByd — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) June 17, 2025

Zdroj: ABC News

