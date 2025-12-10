Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
Petr MilerPokud to měla být v prvé řadě marketingová kejkle, pak vyšla na jedničku. Jestliže si ale dotyčný skutečně chtěl takto zazimovat své výjimečné auto, dopadl jako sedláci u Chlumce.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
před 8 hodinami | Petr Miler
Pokud to měla být v prvé řadě marketingová kejkle, pak vyšla na jedničku. Jestliže si ale dotyčný skutečně chtěl takto zazimovat své výjimečné auto, dopadl jako sedláci u Chlumce.
Jsou místa, kde nejrůznější formy exhibice bohatství patří k dobrému tónu. A pak jsou taková, kde je na to málokdo zvědavý. Evropa obecně patří mezi ta druhá, o čemž se názorně přesvědčil Amar Dezic, mladý rakouský byznysmen s vazbami a Dubaj, který v metropoli našich jižních sousedů podniká v oblasti prodeje drahých aut. A sám jich několik vlastní.
S takovými auty se od středu Evropy severněji v zimě moc nejezdí, typicky si je lidé nechávají v garážích. Dezicovi ale jedno takové místo chybělo a správci drahého bytového komplexu, kde bydlí, mu odmítli přiklepnout další. Napadla ho tak „skvělá” věc - najal si jeřáb a své Ferrari 296 GTB se rozhodl umístit si na balkon u bytu. No, balkon, podle fotek to je spíš pořádná terasa, na které se i takové auto ztratí, ale to není až tak podstatné.
Vůz na místě skutečně „přistál”, úřady mu ale takovou „výstavku” zatrhly dřív, než si Santovi stačil napsat o blíže neupřesněný průhledný box, ve kterém chtěl vůz vystavit jako umělecké dílo. Možná by se to nestalo, kdyby si celou akci s jeřábem nenahrát na videu a nevystavil na sociálních sítích, ale o to tu možná od začátku šlo - o marketingovou kejkli mající podpořit jeho podnikání.
Ať už to ale bylo jakkoli, náklady spojené s umístěním vozu, které prý měly podobu čtyřmístné sumy v eurech, přišly rychle vniveč. Tušíme, že s tím co do činění měla i závist okolí - či spíš neochota akceptovat něco podobného jako možný nový standard - úřady ho ale informovaly, že Ferrari bude muset zpátky na silnici v obavách z konstrukčních limitů budovy a požární bezpečnosti.
„Chtěl jsem pro něj postavit osvětlenou skleněnou bednu. Jako výkladní skříň uměleckého díla,” řekl k věci Dezic s tím, že v Dubaji, ke které má blízko, jsou takové věci úplně normální. Ale Vídeň není Dubaj, a tak to neklaplo - jeřáb zase přijel a auto odstranil. Majitel si prý vůz uskladní u sebe ve firmě, což jistě mohl udělat od začátku. Ale to by nebyla legrace a už vůbec by toho nebyly plné noviny, že?
Ne že by na zimní balkon s Ferrari nebyla zajímavá podívaná. Amaru Dezicovi ale ve Vídni nebylo něco takového přáno... Ilustrační foto: Ferrari
@sternwerk7 Was macht ein Ferrari auf einem Balkon? Hier die Auflösung #Ferrari#Vienna#296Gtb Originalton - sternwerk
Zdroje: Bild, dubai.dezic@Instagram
Bleskovky
- Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj
před 9 hodinami
- Toyota předvedla jízdu a zvuk svého nového sporťáku po boku jeho příbuzných, absurdního nástupce LFA raději nechala doma
včera
- Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku
8.12.2025
Nejnovější články
- Italové odhalili nový motor s radikální konstrukcí, kterou léta nikdo nepoužil, spalovací motory je pořád kam posouvat
před 36 minutami
- Technik popsal půlrok života s autem od „zrádců Tesly”. Hořel pro něj nadšením, teď už ho nechce ani vidět
před 2 hodinami
- BMW má nového šéfa. Do čela vytáhlo člověka, o kterém jste nejspíš nikdy neslyšeli
před 3 hodinami
- Fešný čínský soupeř Škody Superb se začal prodávat na prvním západním trhu, z jeho ceny jde hlava kolem
před 5 hodinami
- Ford vrátí Fiestu do nabídky způsobem, nad kterým jen zůstává rozum stát
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Politický koutek 12.10. 14:00 - pavproch
- BMW Divize 12.10. 13:58 - Snowman000
- Onboard videa 12.10. 13:41 - abgx1
- Lampárna (stěžovatelna) 12.10. 11:16 - jerry
- IT poradna 12.10. 10:29 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 12.09. 18:17 - řidičBOB
- SUV / Terénní vůz se sv. výškou 200mm+ k prodeji 12.09. 09:27 - Snowman000
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 12.06. 20:41 - mattonecz