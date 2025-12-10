Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj

Pokud to měla být v prvé řadě marketingová kejkle, pak vyšla na jedničku. Jestliže si ale dotyčný skutečně chtěl takto zazimovat své výjimečné auto, dopadl jako sedláci u Chlumce.

před 8 hodinami | Petr Miler

Foto: Ferrari

Jsou místa, kde nejrůznější formy exhibice bohatství patří k dobrému tónu. A pak jsou taková, kde je na to málokdo zvědavý. Evropa obecně patří mezi ta druhá, o čemž se názorně přesvědčil Amar Dezic, mladý rakouský byznysmen s vazbami a Dubaj, který v metropoli našich jižních sousedů podniká v oblasti prodeje drahých aut. A sám jich několik vlastní.

S takovými auty se od středu Evropy severněji v zimě moc nejezdí, typicky si je lidé nechávají v garážích. Dezicovi ale jedno takové místo chybělo a správci drahého bytového komplexu, kde bydlí, mu odmítli přiklepnout další. Napadla ho tak „skvělá” věc - najal si jeřáb a své Ferrari 296 GTB se rozhodl umístit si na balkon u bytu. No, balkon, podle fotek to je spíš pořádná terasa, na které se i takové auto ztratí, ale to není až tak podstatné.

Vůz na místě skutečně „přistál”, úřady mu ale takovou „výstavku” zatrhly dřív, než si Santovi stačil napsat o blíže neupřesněný průhledný box, ve kterém chtěl vůz vystavit jako umělecké dílo. Možná by se to nestalo, kdyby si celou akci s jeřábem nenahrát na videu a nevystavil na sociálních sítích, ale o to tu možná od začátku šlo - o marketingovou kejkli mající podpořit jeho podnikání.

Ať už to ale bylo jakkoli, náklady spojené s umístěním vozu, které prý měly podobu čtyřmístné sumy v eurech, přišly rychle vniveč. Tušíme, že s tím co do činění měla i závist okolí - či spíš neochota akceptovat něco podobného jako možný nový standard - úřady ho ale informovaly, že Ferrari bude muset zpátky na silnici v obavách z konstrukčních limitů budovy a požární bezpečnosti.

„Chtěl jsem pro něj postavit osvětlenou skleněnou bednu. Jako výkladní skříň uměleckého díla,” řekl k věci Dezic s tím, že v Dubaji, ke které má blízko, jsou takové věci úplně normální. Ale Vídeň není Dubaj, a tak to neklaplo - jeřáb zase přijel a auto odstranil. Majitel si prý vůz uskladní u sebe ve firmě, což jistě mohl udělat od začátku. Ale to by nebyla legrace a už vůbec by toho nebyly plné noviny, že?


Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj - 1 - Ferrari 296 GTB 2022 zvuk akcelerace 02Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj - 2 - Ferrari 296 GTB 2022 zvuk akcelerace 04Muž si nechal na zimu hodit své Ferrari jeřábem na balkon jen aby zjistil, že Vídeň není Dubaj - 3 - Ferrari 296 GTB 2022 zvuk akcelerace 06
Ne že by na zimní balkon s Ferrari nebyla zajímavá podívaná. Amaru Dezicovi ale ve Vídni nebylo něco takového přáno... Ilustrační foto: Ferrari

@sternwerk7 Was macht ein Ferrari auf einem Balkon? Hier die Auflösung #Ferrari#Vienna#296Gtb Originalton - sternwerk

Zdroje: Bild, dubai.dezic@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

