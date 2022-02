Muž si zahrál na Supermana, holýma rukama zastavil neovladatelné auto ujíždějící z kopce před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Seat, koláž Autoforum.cz

Superman ve filmu zastavil jednou rukou autobus před přechodem, tento muž potřeboval všechny končetiny, aby zastavil osobní auto před nárazem do jiného. Je to obdivuhodné, ale současně velmi nebezpečné.

Soudě podle toho, co jsem sám zažil a o čem jsem se kdy s kým bavil, se snad většině lidí aspoň jednou „povedlo” ve špatný čas a na špatném místě nezajistit auto proti samovolnému pohybu. Je to sice operace, kterou většina z nás dělá zcela automaticky, ale stačí malé rozrušení nebo chvilka myšlenek na něco jiného a nepříjemnost je na světě. Zastavíte v mírném svahu, někdo vám zavolá, manželka si něco naléhavě přeje... A o zbytek se po chvíli postará gravitace.

Většinou nejde o nic dramatického. Když se kdysi něco takového přihodilo, seděl jsem stále v autě a to se pak problém řeší snadno. Horší je to, když už vystoupíte ven. Máte v tu chvíli v podstatě jen krátkou chvíli, kdy ještě můžete stihnout nastoupit zpět do vozu, popřípadě mu zvnějšku zabránit v pohybu. Jakmile se jednou rozjede příliš a nestojí zrovna na místě s mírným sklonem, už můžete obvykle jen přihlížet neštěstí. Muž na videu níže se s něčím takovým smířit nehodlal.

Zjevně Brit se z nějakého důvodu zapomněl, když zastavil svůj Seat Leon 5F u silnice a vyrazil o kus dál pěšky. Těžko říci, na co myslel, asi chtěl vyjít jen kousek od vozu, neboť jej nechal nastartovaný či minimálně nezamknutý a rozsvícený. Po chvíli si uvědomil, že stojí v kopci a auto nezajistil, to už si to ale chvíli štrádovalo dolů kopcem. Většina lidí by asi jen koukala a smutně čekala na moment, až vůz narazí do jiného, ne tak tato osmina Supermana.

Dotyčný vyrazil přes silnici a jal se auto zastavit holýma rukama. Na tomto místě musíme důrazně říci, že jakkoli jde o automobilové hrdinství svého druhu, je to také hodně špatný nápad, který mohl skončit vážným zraněním majitele. Auta dnes mají obvykle kolem 1,5 tuny hmotnosti a jakmile se sama rozjedou z většího kopce, je pro normálního smrtelníka nemožné je zastavit - je to příliš mnoho hmotnosti, příliš mnoho gravitace, příliš mnoho setrvačnosti. Tady to ale zkrátka vyšlo.

Muž není od pohledu žádný Vémola, ale měl štěstí v tom, že se do cesty připletlo něco jako větší příčný práh. Ten auto přibrzdil a on jej na několikátý pokus dokázal zcela zastavit. Pak se našel dobrý samaritán mezi kolemjdoucími, který přiběhl a zatáhl ruční ruční brzdu. Konec dobrý, ale... pokud se auto více rozjede, raději se o nic takového nepokoušejte. Je to jako chytat padající nůž a doufat, že jej čapnete za rukojeť a ne za čepel. Může to vyjít, nemusí. Pokud auto nemíří směrem k skupině dětí z mateřské školy na vycházce, nestojí to za riziko.

Podobný Seat Leon ujel muži na videu níže. Dokázal ho zastavit, opakovat jeho svérázné hrdinství za podobné situace ale nedoporučujeme, nemuselo by to za jiných okolností dobře dopadnout. Ilustrační foto: Seat

Zdroj: ViralHog@Youtube

Petr Miler

