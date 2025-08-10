Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
Petr MilerJste zmateni? To jsme chvíli byli též, ale přesně tohle se stalo. V jednom seriálu příznačně z právnického prostředí se pělo: „Kdepak ses dočetla že život je fér, že ho protančíš jako Fred Astair.” Německý majitel BMW řady 3 po dovolené s ním zjevně dotančil.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
včera | Petr Miler
Jste zmateni? To jsme chvíli byli též, ale přesně tohle se stalo. V jednom seriálu příznačně z právnického prostředí se pělo: „Kdepak ses dočetla že život je fér, že ho protančíš jako Fred Astair.” Německý majitel BMW řady 3 po dovolené s ním zjevně dotančil.
Spousta lidí žije v tom, že když nedělají nic špatného, nemůžou se dostat do křížku se zákonem, takhle přímočaře to ale v životě nechodí. A velmi názorně se o tom přesvědčil jeden Němec, který neudělal nic horšího, než že s vlastním klíčkem v kapse sedl do vlastního auta a odjel s ním do vlastního domu. Ale než tam dorazil, sebrala ho policie jako zloděje.
Jak se to mohlo stát? Dotyčnému byl jeho vůz ukraden při dovolené v Rumunsku. Vše nahlásil, ale dokážeme si představit, že to fungovalo asi jako v „The Italian Man who went to Malta”. A následky byly podobné - policie byla informována, naděje na konstruktivní řešení ale zůstaly minimální. Však krádež v zahraničí, pro Němce v podstatě na divokém východě, v místě s jinak organizovanými bezpečnostními složkami, odlišnými zákony a možná u lépe organizovaným zločinem... Předpokládáme, že reálně německá i rumunská policie neudělala pro nalezení auta vůbec nic, jen věc zaevidovala.
Od krádeže ale uběhl nějaký čas a zřejmě ne až tak dobře organizovaní zločinci buď nechali v autě funkční separátní sledování pohybu přes GPS anebo - mnohem spíš, zdroje to neupřesňují - nezrušili spárování vozu s aplikací My BMW. Majitel z Mannheimu si tak jednoho dne všiml, že jeho auto se nachází Dortmundu. Frustrovaný vlastník, který poznal, jak špatní jsou policisté na cokoli krom baštění koblih, tak nechtěl dál spoléhat na bezpečnostní složky a pro auto si zajel. Klíč dál měl, fungoval, auto naskočilo a on s ním vyrazil směr Mannheim. Šťastný konec? Omyl, začátek hororu.
Do Dortmundu totiž s autem nezajel ten, kdo ukradl, ten by věc už nechal být, ale Němec, který auto v dobré víře koupil jako ojeté. Neměl pochopitelně tušení, že vůz je kradený, takže si sám myslel, že mu byl ukraden a kontaktoval policii. Ta tentokrát zahodila pytlíky s koblihami a šla na to jako Semir s partou svých fiktivních kolegů - auto tentokrát našli ještě dřív, než dojelo do staronového domova, zajistili ho a řidiče zatkli jako zloděje. A jistě se smáli, když jim dotyčný řekl, že řídí svůj vlastní vůz a odvyprávěl jim zmíněný příběh. Jenže to všechno byla pravda a původní majitel byl po nějaké pochopitelně zase propuštěn na svobodu.
Německá justice se tak nyní nachází v prekérní situaci - má před sebou dva lidi, z nichž každý to samé auto nabyl v dobré víře, technicky je obou, jeden z nich si ho ale vzal od druhého. Trestný čin krádeže se tu rozhodně nestal, ani jeden z mužů nekradl, oba kdysi nakoupili. A komu nyní vůz právoplatně patří, o tom bude muset rozhodnout soud v civilním řízení. Jsme zvědavi, jak rozhodne...
Podobné BMW řady se stalo středem vskutku kuriózního příběhu o jedné dovolené v Rumunsku a pozdějším výletu z Mannheimu do Dortmundu a zpět. Ilustrační foto: BMW
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
včera
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
9.8.2025
- Poslední sbohem: Pět ostrých kompaktů se spalovacími motory si to rozdalo ve sprintu, dva z nich hrají svou vlastní ligu
5.8.2025
Nejčtenější články
- Lamborghini konečně vzalo hybridní pohon Temeraria a nacpalo ho do koše, hmotnost auta klesla o několik metráků
13.7.2025
- Mercedes po sérii požárů svolal do servisů desítky tisíc aut dvou typů, lidem vrací podstatně horší vozy
13.7.2025
- Auto z dob lidových sporťáků s řízením zadních kol v dokonale originálním stavu po 1. majiteli je dnes v prodeji naprostou raritou
13.7.2025
- Mazda konečně dostala do prodeje slibovaný sedan s pohonem zadních kol, srdce lidí si jím ale asi nezíská
13.7.2025
- Nárůst spotřeby elektřiny způsobený elektromobily v Nizozemsku ukazuje utopičnost přechodu jen na ně, tvoří jen 5 procent aut v provozu
13.7.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva