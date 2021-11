Muž ukázal, co dokáže moderní Němec s prťavým tříválcem na rychlostně neomezené dálnici před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Opel

K těmto motorům máme své výhrady, jedno jim ale upřít nelze. Na svůj objem a koncepci jsou neobyčejně výkonné a autům jako Opel Astra propůjčují docela zajímavou dynamiku.

Nemáme rádi tříválce. Ne z plezíru, ale pro všechny jejich vrozené a povětšinou neřešitelné nedostatky, které z nich dělají jen motory šité na míru evropským testům spotřeby paliva resp. emisí CO2. Pro doslova o pár procent lepší výsledek v normovaném testu zahazují kultivovanost, příjemný zvukový projev, ovladatelnost, rovnoměrné rozložení výkonu do otáček... Jsou to příliš velké oběti, které by zákazníci za normálních okolností nepřijali a automobilky s nimi. Ovšem s vidinou obrovských pokut za nadlimitní flotilové emise CO2 se prostě každý ušetřený gram hodí.

Mimo Evropu se tyto motory používají jen zřídka, na starém kontinentu se naopak staly téměř standardem u malých a kompaktních aut. Nemáme z toho radost a nikomu bychom takový motor nedoporučili, jedno jim ale upřít nelze. Zejména německé automobilky se naučily dolovat z této koncepce velmi sympatické výkony a odmyslíte-li si vše výše zmíněné, i relativně velká auta jimi poháněná se dynamicky neprojevují úplně marně.

Velmi výmluvně to dosvědčuje přiložené video člověka stojícího za kanálem TopSpeedGermany na Youtube, který vzal poslední generaci Opelu Astra (označovanou také písmenem K) s motorem 1,2 R3 o výkonu 145 koní na rychlostně neomezenou německou dálnici. A ostudu si tam opravdu neutrhla.

Na místě i za jízdy je patrný nepříjemný, jakoby neúplný mixérovitý zvuk, ovšem když se nad něj povznesete a budete si všímat jen dynamiky, nemůžete neuznat, že tohle auto prostě jede. S tachometrem se dostane až někam k 240 km/h, i zrychlení na stovku či dvoustovku ale probíhá velmi svižně a v provozu plném výkonnějších aut se ani trochu neztrácí. Podívejte se na to nakonec sami, člověku ne až tak citlivému na jakousi homogenitu projevu motoru takové auto nemusí vadit.

Opel Astra s tříválcem 1,2 je nepochybně kompromisní řešení, velmi slušnou dynamiku mu ale upřít nelze. Foto: Opel

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

Petr Miler

