Muž ukradl Audi R8, při divoké jízdě s ním nechal omylem puštěnou palubní kameru před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Audi

Scénu z počítačové hry nebo za vlasy hodně přitažené dílo filmových tvůrců připomínají tyto záběry. Jsou ale skutečné, poněkud slaboduchý muž během pár desítek minut napáchal na supersportu škody za 1,6 milionu Kč.

Při sledování některých filmů je těžké ubránit se dojmu, že autoři trochu přehánějí. Pokud jste si ale právě to pomysleli při sledování některého ze snímků mapujících „práci” zlodějů, možná se filmařům ještě půjdete omluvit. Stačí si pustit přiložené video zachycené palubní kamerou v Audi R8, které zveřejnil majitel vozu a uvidíte, že možné zkrátka cokoli. Auto bylo totiž dotyčnému ukradeno a očividně slaboduchý zloděj se při další jízdě s ním nechal natočit. A to přesto, že jej kamera opakovaně slovně upozorňovala, že zahajuje nahrávání.

Vše se odehrálo před pár dny v Newcastlu v australském New South Walesu, kde se 49letý Darren Johns postupně vloupal do několika domů, kde ukradl věci za 60 tisíc australských dolarů (asi 980 tisíc Kč). Zjevně mu to nebylo dost a když v jednom z domů narazil na klíčky od Audi R8 první generace, rozhodl se s ním projet. Za normálních okolností bychom si mohli jen domýšlet, jak jeho jízda vypadala, protože ale vše bylo zachyceno na video, můžeme si to prohlédnout pomalu v přímém přenosu.

Je to vskutku bizarní představení, zloděj při jízdě nebere absolutně žádné ohledy na okolí ani techniku, přesto nezpůsobí problémy nikomu jinému než autu, které řídí. Poté, co několikrát necitlivě přejede obrubník, už auto začne mávat bílou vlajkou, on jej ale ještě zajede ukázat přátelům. To už vůz pípá kvůli přehřáté spojce a poškozenému zavěšení, dotyčný ale jede dál, až vylomí pravé zadní kolo.

Alespoň trochu rozumný člověk by zde auto opustil, on ale s kouřem od zadní pneumatiky dojede až k sobě domů a díky čárám na silnici policii zanechá dokonalý návod, jak jej najít. To se také stane, přivolaný majitel vozu navíc později zjistí, že kamera byla celou dobu spuštěná a proti zloději pořídila dokonalé důkazy - několikrát na ni natočil i sám sebe.

Tento génius svého druhu bohužel při této nesmyslné a od začátku k neúspěchu odsouzené akci „oddělal” nejen sebe, ale i auto, na kterém způsobil škodu za více jak 100 tisíc AUD, tedy asi 1,6 milionu Kč. Že to při stáří vozu znamená zničení za hranici opravitelnosti, patrně nemusíme dodávat. Podívejte se na přiložené záběry sami, vzhledem k době pořízení je to skutečně nadělení...

Podobné Audi R8 ukradl australský zloděj a při následující jízdě s ním se nechal natáčet. Vznikly tak vskutku svérázné záběry jeho neuvěřitelně bezohledného a marného počínání. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Drive Tribe

Petr Miler