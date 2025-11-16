Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”
Petr MilerPolicisté, kteří ho později zadrželi, dokonce říkají, že „odvedl skvělou práci”. Tady se někdo evidentně minul povoláním. A odmítl se s tím smířit až do takové míry, že svou vysněnou práci šel přece dělat, aspoň na chvíli.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”
před 10 hodinami | Petr Miler
Policisté, kteří ho později zadrželi, dokonce říkají, že „odvedl skvělou práci”. Tady se někdo evidentně minul povoláním. A odmítl se s tím smířit až do takové míry, že svou vysněnou práci šel přece dělat, aspoň na chvíli.
Když někdo něco ukradne, obvykle je to pro jeho vlastní prospěch. A auta nebývají výjimkou - zloději se jich obvykle zmocňují pro to, aby je prodali jako taková, rozprodali je na náhradní díly nebo je aspoň použili pro svou vlastní potřebu, navíc často při páchání jiné nekalé činnosti. Také v tomto případě někdo ukradl auto, navíc ne zrovna malé, šlo o kloubový autobus MHD. Přesto netoužil ani po autobusu, ani po dílech z něj, ani s ním nikam nepotřeboval jet. Prostě vozil lidi.
Případ se odehrál ve městě Hamilton v kanadském Ontariu, kde se blíže neidentifikovaný 36letý muž zmocnil kloubového autobusu New Flyer Excelsior, který slouží tamní MHD. Dotyčný využil toho, že skutečný řidič autobusu zastavil v depu MacNab kolem deváté večer kvůli krátké přestávce a stroje se zmocnil. Nedělal ale nic šíleného, právě naopak, v podstatě vyrazil do práce.
Dotyčný normálně zastavoval na zastávkách, nabíral a vysazoval cestující, vybíral jízdné a dokonce odmítl svézt člověka s propadlou síťovou jízdenkou. Na cestující působil tak věrohodně, že nepojali žádné podezření. Problém nastal až ve chvíli, kdy se odchýlil z trasy, po které měl pokračovat. Jenže ani to ale cestující nezneklidnilo. Byli jeho zbylým jednáním uklidněni natolik, že žili v domnění, že s jen spletl cestu nebo byl přidělen na trasu, kterou běžně nejezdí, a tak mu dokonce radili, kudy pokračovat, aby se dostali do cíle své cesty. To je skutečně úsměvné.
Tahle taškařice trvala asi 15 minut, než se policie dovtípila, že autobus byl ukraden a s pomocí GPS ho lokalizovala. Naštěstí policisty nenapadlo zahrát si na film Nebezpečná rychlost, pochopili velmi nízkou nebezpečnost probíhajícího jednání a nerozhodli se autobus pronásledovat. Potichu si tedy počkali na jedné ze zastávek a řidiče zpacifikovali.
Sami policisté pak museli uznat, že tohle nebyl žádný nebezpečný desperát: „Na autobusu jsme nenašli jedinou odřeninu. Odvedl skvělou práci. Je to komické, ale zároveň závažné. Jsme rádi, že se nikomu nic nestalo,” uvedl k věci mluvčí policie pro CBC. A dodal, že identita pachatele zatím nebyla prozrazena proto, že incident by mohl být projevem nějaké duševní poruchy.
Možná. Ale možná si prostě jen někdo chtěl zkusit práci autobusáka. A podle toho, jak mu to šlo, by jej dopravní podnik možná měl najmout - tedy až si odslouží trest za to, co provedl, ať už bude jakýkoli. Nastudovat si předem trasu, nepoznal by nikdo nic....
Podobného linkového autobusu se zmocnil kdosi v Hamiltonu v Ontariu. Vtipné je, že ho řídil jako jiní šoféři MHD. A dělal to tak dobře, že i když sjel z trasy, cestující mu radili, kudy se na ni vrátit, neboť je ani nenapadlo, že by to mohl být únosce. Ilustrační foto: New Flyer, tiskové materiály
Zdroj: CBC
Bleskovky
- Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”
před 11 hodinami
- Číňané zkusili napodobit slavnou reklamu Land Roveru s vlastním off-roadem. Selhali tak, že se teď musí omlouvat celé zemi
14.11.2025
- Nadšenec ukázal, co se stane, když autu seberete pružiny a tlumiče. Bláznivého nápadu lituje ještě teď
13.11.2025
Nejčtenější články
- Těžko ho zabít. Spyker se po všech pádech znovu vrací mezi živé, dokonce pod taktovkou původního majitele
16.10.2025
- Analytik zkusil vykreslit ošklivý propadák BMW jako úspěch, spíš tím podtrhl jeho mizérii
16.10.2025
- Tesla se lidem rozhodla vrátit to, co jim sebrala. Dřív to měli zadarmo, teď za to chce 13 tisíc korun
16.10.2025
- V Evropě je už 8 zbytečných továren na auta, pro které neexistuje využití. A situace se má dál jen zhoršovat
16.10.2025
- Zákazník otočil hru. Tachometr auta, které prodal dealerovi, chytře stočil na desetinu skutečného nájezdu a kasíroval
17.10.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva