Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”

Policisté, kteří ho později zadrželi, dokonce říkají, že „odvedl skvělou práci”. Tady se někdo evidentně minul povoláním. A odmítl se s tím smířit až do takové míry, že svou vysněnou práci šel přece dělat, aspoň na chvíli.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”

před 10 hodinami | Petr Miler

Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou”

/

Foto: New Flyer, tiskové materiály

Policisté, kteří ho později zadrželi, dokonce říkají, že „odvedl skvělou práci”. Tady se někdo evidentně minul povoláním. A odmítl se s tím smířit až do takové míry, že svou vysněnou práci šel přece dělat, aspoň na chvíli.

Když někdo něco ukradne, obvykle je to pro jeho vlastní prospěch. A auta nebývají výjimkou - zloději se jich obvykle zmocňují pro to, aby je prodali jako taková, rozprodali je na náhradní díly nebo je aspoň použili pro svou vlastní potřebu, navíc často při páchání jiné nekalé činnosti. Také v tomto případě někdo ukradl auto, navíc ne zrovna malé, šlo o kloubový autobus MHD. Přesto netoužil ani po autobusu, ani po dílech z něj, ani s ním nikam nepotřeboval jet. Prostě vozil lidi.

Případ se odehrál ve městě Hamilton v kanadském Ontariu, kde se blíže neidentifikovaný 36letý muž zmocnil kloubového autobusu New Flyer Excelsior, který slouží tamní MHD. Dotyčný využil toho, že skutečný řidič autobusu zastavil v depu MacNab kolem deváté večer kvůli krátké přestávce a stroje se zmocnil. Nedělal ale nic šíleného, právě naopak, v podstatě vyrazil do práce.

Dotyčný normálně zastavoval na zastávkách, nabíral a vysazoval cestující, vybíral jízdné a dokonce odmítl svézt člověka s propadlou síťovou jízdenkou. Na cestující působil tak věrohodně, že nepojali žádné podezření. Problém nastal až ve chvíli, kdy se odchýlil z trasy, po které měl pokračovat. Jenže ani to ale cestující nezneklidnilo. Byli jeho zbylým jednáním uklidněni natolik, že žili v domnění, že s jen spletl cestu nebo byl přidělen na trasu, kterou běžně nejezdí, a tak mu dokonce radili, kudy pokračovat, aby se dostali do cíle své cesty. To je skutečně úsměvné.

Tahle taškařice trvala asi 15 minut, než se policie dovtípila, že autobus byl ukraden a s pomocí GPS ho lokalizovala. Naštěstí policisty nenapadlo zahrát si na film Nebezpečná rychlost, pochopili velmi nízkou nebezpečnost probíhajícího jednání a nerozhodli se autobus pronásledovat. Potichu si tedy počkali na jedné ze zastávek a řidiče zpacifikovali.

Sami policisté pak museli uznat, že tohle nebyl žádný nebezpečný desperát: „Na autobusu jsme nenašli jedinou odřeninu. Odvedl skvělou práci. Je to komické, ale zároveň závažné. Jsme rádi, že se nikomu nic nestalo,” uvedl k věci mluvčí policie pro CBC. A dodal, že identita pachatele zatím nebyla prozrazena proto, že incident by mohl být projevem nějaké duševní poruchy.

Možná. Ale možná si prostě jen někdo chtěl zkusit práci autobusáka. A podle toho, jak mu to šlo, by jej dopravní podnik možná měl najmout - tedy až si odslouží trest za to, co provedl, ať už bude jakýkoli. Nastudovat si předem trasu, nepoznal by nikdo nic....


Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou” - 1 - New Flyer Excelsior CNG bus tiskove 01Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou” - 2 - New Flyer Excelsior CNG bus tiskove 02Muž ukradl autobus MHD. Jezdil s ním i s lidmi normálně po městě, dokonce nenechal nastoupit člověka s propadlou „síťovkou” - 3 - New Flyer Excelsior CNG bus tiskove 03
Podobného linkového autobusu se zmocnil kdosi v Hamiltonu v Ontariu. Vtipné je, že ho řídil jako jiní šoféři MHD. A dělal to tak dobře, že i když sjel z trasy, cestující mu radili, kudy se na ni vrátit, neboť je ani nenapadlo, že by to mohl být únosce. Ilustrační foto: New Flyer, tiskové materiály

Zdroj: CBC

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.