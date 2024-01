Muž víc jak 60 let jezdil bez řidičského oprávnění, v podstatě se jen bál. Až o Vánocích to prasklo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lancashire Road Police, CC0 Public Domain

Vskutku bizarní příběh se uzavřel těsně před koncem roku v den, kterému se u nás říká 2. svátek vánoční. Chybělo nutně málo a jeden Brit mohl bez řidičáku odjezdit celý život, nakonec to ale „nedal”.

Kdo z nás se nebál, že nesloží zkoušky nezbytné pro získání řidičského oprávnění? Je to jedna z „maturit” svého druhu, kterou si u nás musíme odbýt po absolvování teoretického i praktického řidičského kursu, který testu nezbytně musí přecházet. Ve Velké Británii je realita trochu jiná.

V ostrovním království formální řidičský kurs absolvovat můžete, ale nemusíte, nezbytné je pouze absolvování patřičných testů, což má svou logiku. Abyste se na ně zvládli připravit, řídit se můžete naučit třeba tak, že si kdykoli od 15 let a 9 měsíců věku požádáte o tzv. provizorní řidičský průkaz, kdy můžete po splnění jen základních nezbytností (např. přečíst značku z 20 metrů, o mnoho víc jich není) pod dohledem nejméně 21letého člověka s řidičákem jezdit po silnici. Že pak ale následuje stejná obava z neabsolvování patřičných testů, nejlépe ukazuje dnešní příběh.

Jeho středobodem je muž, který si v 60. letec minulého století chtěl udělat řidičák, požádat ale zvládl jen o onu provizorní licenci. Tu dostal, dostane ji v podstatě každý, dál se ale neposunul. Zkoušku napoprvé nezvládl, pak měl strach z dalšího neúspěchu a když zjistil, že řídit vlastně umí a nikdo po něm na silnici nic nechce, tak proč by znovu pokoušel štěstí a dělal si plný řidičák, že? Člověk by čekal, že s takovým džbánem se bude chodit pro vodu pár měsíců, možná pár let, protože dříve nebo později vás kvůli něčemu bude kontrolovat policie a vše praskne. V tomto případě to ale muži vydrželo od roku 1963 až do loňských Vánoc.

Dotyčný tedy více jak 60 let úspěšně jezdil bez řidičského oprávnění, měl celou dobu jen onu provizorní licenci. Až na tzv. Boxing Day, u nás 2. svátek vánoční, jej zastavila policie na dálnici M55 a jen se divila. I když si troufneme tvrdit, že absence řidičáku je u člověka s 60 roky řidičské praxe bez nehod víc formálním než faktickým problémem, policisté z dopravky v Lancashiru nemohli než muži zadržet auto a poslat jeho případ do správního řízení.

Není to zdaleka poprvé, co slyšíme o podobném případu. A musíme se ptát, kolik lidí zvládne bez řidičáku jezdit celý život. Neznáme identitu ani přesný věk člověka z tohoto příběhu, není ale nemístné si dovozovat, že mu bude okolo 80 let a k tomu, aby si s provizorní licencí vystačil až do smrti či alespoň chvíle, než pověsí řidičské rukavice na hřebík, mu nemuselo chybět mnoho.

Od roku 1963 do Vánoc 2023 zvládl majitel tohoto Citroënu jezdit jen s provizorním britským řidičským oprávněním, tedy fakticky bez řidičáku. V podstatě se jen bál, že znovu nesloží zkoušky, jinak řídit nutně uměl, když to zvládl dělat dekády bez nehod. Foto: Lancashire Road Police, CC0 Public Domain

Zdroj: Lancashire Road Police, Manchester Evening News

