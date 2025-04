Muž vyhrál v loterii Porsche 911 GT3 RS i s milionem na provoz, záhy ho totálně zničil při nehodě. A na krku má policii včera | Petr Miler

Lehce nabyl, lehce pozbyl? Tady dotyčný nakonec snad i víc ztratil, než získal, třebaže je možné, že chvíle radosti prožité v mezičase za to stály. Buď jak buď, mnoho mu toho nezbylo. A to ještě může přijít o svobodu, přinejmenším o tu řidičskou.

Co by to bylo za život, kdyby neprobíhal pěkně po sinusoidě, že? To bychom se nudili v obvyklých rutinách a ráno hned věděli, co se stane večer. Možná to tak někdo chce mít a možná to tak má, většina z nás ale soustavně pokouší osud ve snaze se někam posunout. Účast v loterii je v tomto případě nepochybně jednou z cest.

Dnes bude řeč o těch automobilových, se kterými se v posledních letech trochu roztrhl pytel. Loterie to technicky vzato je, přesněji to ale můžete označit za jakýsi dobrovolný moderní internetový socialismus, kdy se X lidí složí někomu na auto, které by si nemohl dovolit žádný z nich. Vůz pak může být nový i starší a loterie je v podstatě cenou auta plus režie pořadatele lomeno počet potenciálně výherních tiketů, které si může někdo koupit. A v dnes probíraném případě šlo o vážně extra auto s extra bonusem.

Bylo to sice starší, ale pořád úchvatné Porsche 911 GT3 RS generace 991.1 ve fialové zvané příznačně Ultraviolet. Aby se navíc nestalo, že výherce auto vezme a prodá, ale řádně si ho užije, ruku v ruce s ním šlo 50 tisíc dolarů, tedy asi 1,1 milionu Kč v hotovosti na provoz. Hezká sada, tak proč se neprojet, co? Přesně to nový majitel udělal a vytáhl vůz na klikaté horské cesty v Gieger Grade v jeho domácí Nevadě. Paráda, extáze, ale všeho do času. Auto o něco později po nehodě skončilo tak, jak vidíte níže, to je zaručeně totální škoda.

Sama o sobě je to tristní věc, z hrdiny na nulu během chvíle, ovšem ona je ještě tristnější. Policie, která nehodu řešila, řidiče zatkla pro později potvrzené řízení pod vlivem alkoholu a navíc držení zbraně ve stejném stavu. Na kriminál to asi nebude, ale na tučnou pokutu a zákaz řízení ano. Někdy mají ty životní sinusoidy vážně kruté amplitudy...

