Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou

Vážně je to kouzlo? Spíš ztracená technická finesa, kterou auta ještě před pár dekádami mívala a dnes už ji nemají. „Takhle už je prostě nedělají,” říká jeden z komentujících a má pravdu, v současných autech je to skoro nepředstavitelné řešení.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou

před 9 hodinami | Petr Miler

Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou

/

Foto: Toyota

Vážně je to kouzlo? Spíš ztracená technická finesa, kterou auta ještě před pár dekádami mívala a dnes už ji nemají. „Takhle už je prostě nedělají,” říká jeden z komentujících a má pravdu, v současných autech je to skoro nepředstavitelné řešení.

Je vlastně až komické, že se dnes někdo pokouší u „těch správných” aut vykreslovat teoretický dojezd 400 nebo 500 km na jedno doplnění energie jako dostačující. Na papíře to nezní špatně, když se z toho ale v reálu snadno stane polovina, jejíž obnovení znamená desítky minut trčet na jednom místě, a to jen když se zrovna všechno sejde, je to zkrátka osina v zadnici.

Však kdo pravidelně jezdí autem, ví, že každá nádrž je malá a každá nádrž jednou dojde. Málokdo adoruje tankování, i když jde o desítky sekund trvající operaci, která navíc vozu dodá snadno tři- až pětkrát větší množství energie. Kdo v noci složitě nepátral po otevřené čerpací stanici kdesi na německém venkově, protože přímo na Autobahnu je klidně jedna za 70 km, tu poslední jste před 30 km minuli a váš dojezd je najednou jen 20 km, neví, co to je cestování autem.

Krom pár disciplinovaných jedinců, kteří raději doplňují i napůl plné nádrže, je „hladové oko” oko nepřítel, který se zjeví vždy v ten nejméně vhodný čas. Má to nějaké řešení? Budete se divit, ale má. Tedy mělo. A je přesně tak kouzelně jednoduché, jak vám ukáže přiložené video - palivo začne docházet, hladové oko se rozsvítí, vy jen zmáčknete jedno tlačítko a voilá, nádrž je zase plná. Nebo skoro plná.

Přesně tohle dokázala za příplatek ještě Toyota Land Cruiser J100 (a řada aut před ní) okolo roku 2000. Právě její interiér na videu vidíte, prohlédnout si ho můžete také na fotkách níže. Nalevo od volantu má ve změti tlačítek umístěné jedno, které si říká SUB. A není to „přesedni na metro”, je to sub-nádrž, řekněme nečesky, prostě druhá rezervní nádrž, kterou lze v nouzi použít, když se dostanete do úzkých třeba v momentě vysoké spotřeby (tažení přívěsu apod.) v místech, kde už i lišky dávající dobrou noc pošly.

„LC” (a další auta) zkrátka ke své beztak neskromné hlavní nádrži o objemu téměř 100 litrů mohl mít druhou, separátně tankovanou „rezervu” s asi polovičním objemem, ze které si uměl vzít palivo, pokud to bylo třeba. A jak vidíte na videu, funguje to velmi přesvědčivě. Ukazatel je buď optimistický, nebo majitel sáhl po už netovární modifikaci, která přídavnou nádrž ještě zvětšila, buď jak buď šlo o řešení přímo z výroby, které dnes na autech neuvidíte.

Proč? Protože... Ale no tak, víte to. Protože regulace, v prvé řadě. Nádrže aut jsou dnes směšně prťavé - výrobci (ve snaze udržet si důstojnost) řeknou, že to je kvůli nižší spotřebě, ale to je nesmysl, i úsporné auto může mít velkou nádrž a o to větší dojezd. Nakonec vás nikdo nenutí brát plnou. Malé jsou proto, že testy spotřeby probíhají s procentem naplnění standardní nádrže, takže je výrobci dělají co nejmenší, aby bylo auto při testech spotřeby (a jí ekvivalentním emisím CO2) co nejlehčí a na oko bralo co nejmíň. Takže 150 litrů? Proboha, za to by šel dnes někdo snad sedět. Přitom zkuste říci, že tohle opravdu není kouzelná funkce...


Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou - 1 - Toyota Land Cruiser J100 J80 SUB button oficialni 01Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou - 2 - Toyota Land Cruiser J100 J80 SUB button oficialni 02Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou - 3 - Toyota Land Cruiser J100 J80 SUB button oficialni 03Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou - 4 - Toyota Land Cruiser J100 J80 SUB button oficialni 04Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou - 5 - Toyota Land Cruiser J100 J80 SUB button oficialni 05Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou - 6 - Toyota Land Cruiser J100 J80 SUB button oficialni 06
Ještě Land Cruiser J100 (ale před ním i J80 a další auta) mohl být vybaven tlačítkem SUB, které přililo paliva do nádrže z tovární rezervy. Jak to funguje, můžete vidět níže, dnes je to zapomenutá funkce. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Chad Mfive@Facebook přes Motor1

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.