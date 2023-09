Na letišti natočili při stěhování sbírku superaut za víc jak 1,1 miliardy Kč. Kdo a kam je bere, nikdo neví před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Koenigsegg

Přišlo by vám rozmařilé koupit si auto za desítky milionů korun? A pak si ho s sebou třeba vzít na dovolenou? Tady někdo uvažuje v úplně jiných měřítkách, 13 z vůbec nejvzácnějších a nejdražších superaut světa bylo natočeno při stěhování v Los Angeles.

Asi vám neodhalíme největší tajemství vesmíru, když řekneme, že ta nejúchvatnější auta světa za desítky i stovky milionů korun často kupují pořád ti samí lidé. Třeba takový Koengisegg vyrobil za celou svou existenci něco přes 200 aut, Bugatti na tom ve své moderní éře není zase o tolik lépe. Podobně lze hovořit o celém Pagani, o nejvzácnějších Ferrari, Lamborghini, Aston Martinech... Jinými slovy: Ač se můžete ptát, kdo tato auta pořád kupuje, ve výsledku může jít o relativně malou hrstku nezměrně bohatých lidí, kteří vlastní těchto vozů hned několik. Akorát jejich državy obvykle nemáme šanci vidět pohromadě.

Na videu níže se jedna taková šance naskýtá, neboť na losangeleském letišti LAX bylo natočeno 13 mimořádných superaut, jak čekají na převoz odkudsi kamsi. Byla by to mimořádná podívaná, i kdyby šlo o auta jako Porsche 911 Turbo S, „běžná” Ferrari nebo nějaký ten McLaren. Jenže tady jsme ještě o pár lig jinde. Výčet aut bere dech, když sestává z modrého McLarenu Speedtail a modelu Sabre s „měňavkovým” lakem, vidíme černé Porsche 918 Spyder, speciální 911 od Gunther Werks, dále je tu Pagani Huayra BC a Lamborghini Centenario, nechybí vzácně černé Ferrari LaFerrari, Ford GT, a Aston Martin One-77 a to nejlepší nakonec - dva Koenigsegg Regera s jednou Agerou RS a Bugatti Chiron k tomu.

Je to opravdu velmi vybraná společnost a odhadovat hodnotu těchto aut na více jak 1,1 miliardy Kč je ještě střízlivé. Komu patří? Nikdo neví. A proč se takto sešla na letišti? I na to lze dát jen podobnou odpověď, můžeme si ale zaspekulovat. Majitel musí být evidentně extrémně bohatý člověk, pro kterého ani nutně drahý letecký transport tolika vozů nepředstavuje problém. Bere si je snad na dovolenou, aby měl z čeho vybírat? Nebo stěhuje část své kolekce do jiného sídla? Popř. naopak přesídlil na zimu do Kalifornie a nechce, aby mu tam bylo smutno po jeho oblíbených vozech? Jedna z takových odpovědí bude nejspíše správná.

My můžeme jen žasnout a doufat, že pokud auta teprve někam míří, nic zlého se jim nepřihodí. Jistě, jsou to pořád „jen plechy”, případná letecká nehoda s takovým nákladem by ale nutně vstoupila do dějin. Svět by jedním tahem přišel o řadu výjimečných automobilů vyrobených v hrstce exemplářů, podívejte se na ně na přiloženém videu.

Hned dva Koenigseggy Regera najdete mezi 13 superauty připravenými k transportu na letišti LAX na videu níže. Zbylých 11 aut není o nic méně výjimečných. Foto: Koenigsegg

Zdroj: effspot@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.