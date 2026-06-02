Na nenápadném místě v polském vnitrozemí stojí nedaleko od Česka ráj superaut, kde vedle sebe jen tak postávají Ferrari, Bugatti či Pagani
Petr ProkopecPokud vám v žilách místo krve proudí vysokooktanový benzin, tohle místo byste měli znát. A zvážit jeho návštěvu. Kromě pokochání se těmi nejvýjimečnějšími auty světa se tam můžete i dobře najíst.
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Na nenápadném místě v polském vnitrozemí stojí nedaleko od Česka ráj superaut, kde vedle sebe jen tak postávají Ferrari, Bugatti či Pagani
včera | Petr Prokopec
Pokud vám v žilách místo krve proudí vysokooktanový benzin, tohle místo byste měli znát. A zvážit jeho návštěvu. Kromě pokochání se těmi nejvýjimečnějšími auty světa se tam můžete i dobře najíst.
Před dvěma lety vykoukl na světlo světa speciál AGTZ Twin Tail, který vycházel z kupé Alpine A110. Vůz si ovšem vzala do parády karosárna Zagato, která mu nadělila odnímatelnou záď - poměrně jednoduchým „party trikem“ se tak jeho délka dala zkrátit z 4 799 na 4 305 milimetrů. Zatímco tedy na okruhu jste mohli disponovat nemalým přítlakem, ve městech pro změnu nebylo problémem parkování. Za něco takového ovšem bylo třeba řádně zaplatit, společnost La Squadra si za každý z 19 kousků účtovala od 650 tisíc Eur, tedy desetinásobek základní ceny výchozího A110.
Spíš než na francouzské kupé si ovšem dnes chceme posvítit na firmu, která za ním stojí. A na mysli teď nemáme italskou karosárnu, nýbrž zmiňovanou společnost La Squadra. Ta sídlí v polských Katovicích, které jsou vzdálené necelých 100 kilometrů od Ostravy. Návštěva jejího sídla pak rozhodně stojí za to, neboť jde o oficiálního dealera nejen Alpine, ale také Ferrari, Maserati a dokonce Bugatti. Kromě toho mají Poláci přímý přístup ke značkám Pagani a Koenigsegg. V jejich showroomu ovšem stojí dokonce i funkční vrtulník.
La Squadra totiž často nabízí ještě vzácnější vozy než AGTZ Twin Tail, pročež k ní létá klientela z celého světa, která tak využívá její heliport. Do Katovic však nemíří jen kvůli automobilům, ale také kvůli restauraci vyhlášené italskými pokrmy. Kromě toho na místě nechybí ani servis, přičemž mnozí mechanici jsou zaměřeni pouze na tu kterou luxusní značku. Dále je La Squadra i závodním týmem, skutečně tak jde o místo, které není nemístné nazvat rájem superaut.
Jako finální lákadlo pak můžeme zmínit vlastní vůz světoznámého výrobce podvozků a závodních aut, společnosti Dallara. Model Stradale přitom pohání 2,3litrový čtyřválec Ford EcoBoost, který byl naladěn na 400 koní. To nezní jako příliš velké stádo, ovšem kupé s karbonovým šasí váží jen 855 kilo, načež stovku zvládá za 3,4 sekundy. Mimo to je neskutečně konfigurovatelné, neboť odstraněním pár panelů můžete z kupé udělat i speedster bez oken.
V polských Katovicích můžete navštívit centrum superaut jako žádné jiné, vedle sebe tu stojí auta značek Bugatti, Pagani, Koenigsegg či Ferrari. Foto: La Squadra, tiskové materiály
Zdroj: Daily Driven Exotics Clips@Youtube, La Squadra
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