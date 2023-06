Na ošklivé a těžké monstrum od BMW se konečně dá dívat, stačilo ho nabourat při pokusu o rekord Pikes Peak před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Už jsme se báli, že tohle auto nepůjde spravit, ale Matt Mullins to dokázal. S 2,8tunovým SUV havaroval na Pikes Peak a pořádně mu pocuchal příď. Nepřekvapivě tak vypadá lépe než v původní podobě.

Na BMW XM neshledávám přitažlivého vůbec nic, a to ani ve chvíli, kdy jde o vrcholné provedení Red Label. To je ovšem čistě můj názor, se kterým můžete, ale také nemusíte souhlasit. I když se ale budete hlásit ke druhému táboru, stále nelze zpochybnit jednu věc. Mnichovské SUV je totiž neskutečně těžké, se všemi náplněmi a řidičem za volantem váží 2 795 kilogramů. Být šéfem divize M, nejspíše bych se styděl pod takové auto vůbec podepsat. Pokud totiž u sportovních aut na něčem záleží především, pak je to hmotnost.

Samotná automobilka aktuálně nejspíše již tuší, že XM občas působí jako slon v porcelánu. O uplynulém víkendu totiž právě ona varianta XM Label Red zkusila opanovat známý „závod do nebes“, tedy již stoprvní ročník Pikes Peak. Profesionální pilot Matt Mullins nicméně nedosáhl na rekord mezi produkčními vozy, jak původně zamýšlel, ten tak nadále drží Lamborghini Urus Performante. Místo toho naneštěstí havaroval, jak můžete vidět na videu níže v čase 4 hodiny, 50 minut a 40 sekund. Samotný incident se pak sice obešel bez zranění, nemalé zklamání ale pochopitelně bylo na místě.

Aktuálně nevíme, co přesně tomuto momentu předcházelo, vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby na vině byla právě ona vysoká hmotnost. S fyzikálními zákony si totiž nedovedou poradit ani nejmodernější sofistikované asistenční systémy. A pokud máte pod pravou nohou 748 koní, s nimiž zvládáte stovku za 3,8 sekundy, je zkrátka zapotřebí brzdit dříve než u podobně výkonných supersportů. Zvláště když standardem jsou pouze ocelové a nikoli karbon-keramické brzdy.

Mluvčí BMW uvedl, že na opětovný pokus o rekord dojde ještě letos v létě. Lambo dvacetikilometrový kopec zvládlo pokořit za 10 minut a 32,06 sekundy. Na rozdíl od BMW pak sice mělo k dispozici nižší výkon, ten se nicméně staral o nižší hmotnost. Bude tedy zajímavé sledovat, zda mnichovští uspějí či nikoli. Z jejich fiaska by si však poučení mělo vzít všech 500 majitelů oné verze Red Label - více než kdy jindy u nich platí, že co neubrzdíš, to neokecáš.

XM Red Label páruje 748 koní produkovaných 4,4litrovým osmiválcem twin-turbo a elektromotorem s hmotností 2 795 kg. Něco takového vlastně působí hrozivě již na papíře. Jak pak taková kombinace dopadá reálně, zjistíte na níže přiloženém videu v čase 4 hodiny, 50 minut a 40 sekund. Foto: BMW

Zdroj: Mobil 1@YouTube, BMW

Petr Prokopec

