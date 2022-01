Na parkoviště plné špičkových Ferrari zničených při crash testech je mimořádně smutný pohled před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Samozřejmě není těžké hlavou pochopit, že se to musí stát, aby auto mohlo být uvedené do prodeje. Současně je ale těžké se srdcem vyrovnat s tím, jaký osud tyto vozy stihl a co je ještě čeká.

Ferrari loni na jaře odhalilo nový vrchol evoluce auta, které se ve své původní podobě představilo světu už v roce 2012 jako F12berlinetta (sic). Říká si 812 Competizione, a formálně je tedy nejlepší verzí typu 812 Superfast, který se vyrábí od roku 2017. Jak už ale z minulosti dobře víme, Italové mají ve zvyku předkládat nám velké facelifty dávno vyvinutých aut jako nové modely. Není na tom ale nutně nic špatného, zvlášť když jde o poslední sériově vyráběný typ značky s atmosféricky plněným motorem.

A není to jen tak ledajaký motor, ale nejtočivější agregát silničního modelu značky, který v mezičase ukázal naplno svůj zvuk i dynamiku. Vstoupil tedy do prodeje a aby se tak mohlo stát, automobilka s ním musela absolvovat všechny nezbytné homologační procedury zahrnující i nárazové zkoušky všeho druhu. Při těch musí být zničeno hned několik aut, to není žádné tajemství, jen zřídka ale můžeme vidět, co z nich zbude a co se s nimi děje pak, zvláště pak u exkluzivních výrobců.

Dnes ale máme to štěstí, dá-li se tedy hovořit o štěstí. Člověku, který si na Instagramu říká Mario Colom, se podařilo nafotit právě exempláře modelu 812 Competizione po různých nárazových zkouškách. V závislosti na tom kterém trhu musí výrobci provádět až 16 specifických testů a byť ne na každý potřebují nove auto, několik jich prostě za oběť takovým „pokusům” padne.

Na Mariových fotkách tak můžeme vidět hned několik žlutých exemplářů s relativně malými poškozeními, až se člověk musí ptát, jestli bylo nezbytné ničit jich tolik. Na to ale zná odpověď jen Ferrari, které jistě hledá nákladově co nejefektivnější cesty, jak se se zákonnými požadavky vypořádat. Tak či onak je to pro nadšence velmi smutný pohled, přesvědčte se o tom sami níže. Že tyto vozy dříve nebo později čeká už jen sešrotování, je bohužel nabíledni.

Ferrari 812 na oficiálních fotkách v plném lesku už známe, níže jej můžete vidět v trochu hůře vypadajícím stavu po provedení některých nárazových zkoušek. Iustrační foto: Ferrari

Zdroj: Mario Colom@Instagram

Petr Miler

