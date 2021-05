Na podceňovaný sporťák vítězící v jednom z nejnáročnějších závodů se dívá líp než na celou F1 před 7 hodinami | Petr Prokopec

Několikadenní vytrvalostní závod, při kterém se mnohasetkoňové stroje prohání po uzavřených veřejných silnicích? To zní zajímavě samo o sobě, letos do něj nastoupily hned dva Dodge Viper ACR a jeden z nich dojel do cíle jako první.

O uplynulém víkendu se jela Velká cena Španělska. Ač je ovšem Formule 1 považována za královskou motoristickou disciplínu, nehty si nervozitou při sledování televizní obrazovky kouše asi jen málokdo. Nejde přitom o to, že by jezdci kroužili ve stejném pořadí od začátku až do konce, ovšem ani jejich předjížděcí manévry často nenadchnou. Řada fanoušků si totiž uvědomuje, že jsou hlavně dílem umělých prvků, jako je DRS. A co více, i do tohoto sportu již výrazně zasáhla politika a věci se rozhodují často spíše u zeleného stolu než na trati.

Existují nicméně podniky, u kterých se rozhodně nudit nebudete. Jedním z nich je bezesporu Targa Tasmania, vytrvalostní závod, který se jede v Austrálii na dočasně uzavřených veřejných silnicích. Závodníci přitom během pěti či šesti dnů musí urazit vzdálenost minimálně dvou tisíc kilometrů, což pochopitelně není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Na dané trase se totiž střídá slunce i déšť, stejně jako hladký asfalt velmi často mizí pod pouštním pískem.

Až do letošního roku byl závod brán jako velmi bezpečný, neboť do jeho šestadvacetileté historie byly zapsány pouze dva fatální incidenty. Naneštěstí letošek se ukázal tragickým, neboť během čtvrtého dne došlo k první a během pátého dne ke druhé havárii, jenž si vyžádaly tři lidské životy. Zatímco nicméně všude jinde na světě by taková událost vedla k definitivnímu ukončení závodu, australská vláda hodlá na základě vyšetřování do budoucna přijmout nové bezpečnostní prvky.

My pak jen doplníme, že závod vyhrála dvojice Eddie Maguire a Zak Brakey, která sedlala Dodge Viper ACR. Tedy léta nevyráběný, podceňovaný supesport, který ovšem ve své špičkové verzi má evidentně co říci i dnes, a to hlavně díky aerodynamice. Desetiválcové kupé totiž standardně počítá s 695 kilogramy přítlaku v rychlosti 274 km/h. Pokud ovšem sáhnete po paketu Extreme Aero Package, rázem máte k dispozici 771 kg při 285 km/h. A je jasné, že Australané takovým přítlakem disponovali.

Již nějaký ten pátek nevyráběný Dodge Viper ACR zvítězil v letošní Targa Tasmania. Ta vychází ze závodů jako Targa Florio či Mille Miglia, více než dva tisíce kilometrů ovšem jezdci musí urazit na australském kontinentu. Foto: Targa Tasmania Media Center

