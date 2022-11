Naboural Pérez záměrně v kvalifikaci na Velkou cenu Monaka, jak se spekuluje? Video naznačuje mnohé před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Největší kauza závěru letošní sezóny Formule 1 nebere konce. I když Red Bull už se raději tváří, že je vše za ním, nyní i šéf FIA připouští, že se může vložit do vyšetřování. A podle všeho má důvod.

Zatím stále poslední odjetá velká cena v Brazílii se měla stát symbolem triumfálního návratu Mercedesu mezi vítězné stáje, místo toho se ale stala spíše symbolem bizarního divadla stáje Red Bull v samotném závěru závodu. Situaci jsme probírali detailně, a tak na tomto místě připomeňme jen tolik, že tým v celkově zpackaném závodě žádal úspěšnějšího Maxe Verstappena, aby přepustil své šesté místo sedmému Sergiu Pérezovi, aby mu pomohl v boji o titul vicemistra. Ten to ale neslavně odmítl s odvoláním na dříve zmíněné důvody.

Jaké důvody to jsou, dodnes nevíme, jisté je nyní snad jen to, že šlo skutečně o komunikační selhání celého týmu, záměrně by tohle jako melodrama na závěr sezóny nikdo tak věrohodně nesehrál. Max V. později situaci ještě vysvětlil, Red Bull vydal tiskové komuniké, ve kterém vzal vše na sebe, Sergio P. věc hodil za hlavu... Je to celé tak podivné, až z toho hlava bolí, ta klíčová otázka ale zůstává otevřená: Co se ksakru stalo, že jinak až apatický Verstappen v rozčilení odmítl přepustit pro něj naprosto bezcenné šesté místo svému týmovém kolegovi, jenž mu dříve pomohl?

Odpověď je otevřená, zejména nizozemští kolegové ale už skoro týden přiživují myšlenku, že šlo o jakýsi revanš za nesportovní chování Péreze při letošní Grand Prix Monaka. Podle těchto spekulací měl Checo záměrně nabourat při konci kvalifikace, aby zhatil Maxovu cestu k pole position. Tehdy oba bojovali o nejvyšší příčky v šampionátu, v tomto ohledu to dává smysl. Jenže Pérez byl v tu chvíli v kvalifikaci třetí a musel by být opravdu hodně zaměřený proti svému týmovému kolegovi, aby se spokojil s třetím místem jen proto, aby sebral Verstappenovi naději na lepší umístění. To už moc smysl nedává.

Jenže když se podíváte na záběry z dvou posledních ostrých kol, které Pérez v Monaku jel, a doplníte je o telemetrická data, vše najednou nepůsobí tak nesmysl. Přesně takové video stvořil člověk, který si na Youtube říká yelistener a dlouhodobě analyzuje předchozí závody. Z jeho práce je jasně vidět, že Pérez jel ve svém posledním kole pasáž, ve které naboural, úplně jinak než dříve a ještě před apexem zatáčky šel náhle na plný plyn. Být to tak, že to přežene s akcelerací na výjezdu, dá se to pochopit, tady ale skutečně šel v nízké rychlosti skoro stoprocentně na plyn nesmyslně brzy a ani jeho práce volantem nenaznačuje, že by následujícímu smyku chtěl zabránit.

Názor nechť si udělá každý sám, i takovou chybu pochopitelně mohl v zápalu boje udělat, kamenem bez jednoznačných důkazů po nikom neházíme. Záběry s telemetrickými daty jsou ale přinejmenším podezřelé a šéf FIA už se nechal slyšet, že jím řízená organizace je připravena celý incident vyšetřit, pakliže některý z týmů podá formální stížnost. Pokud by v Abú Dhabí získal Pérez titul vicemistra na úkor Charlese Leclerca, nedivili bychom se, kdyby se takovým týmem stalo Ferrari. Tohle může být ještě zajímavé...

Sergio Pérez dosáhl letos v Monaku na možná největší vítězství své kariéry. A tento víkend může získat titul vicemistra světa. Nepomohl si ale ke svým výsledkům neférovým manévrem v kvalifikaci právě v Monaku? Video níže leccos naznačuje. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroje: yelistener@Youtube, Motorsport

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.