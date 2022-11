Nadšenci nabourali s kombíkem BMW v rychlosti 150 km/h do zdi, po spatření vraku se rozklepali před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Auta rozbitá při nárazu do pevné překážky vídáme v crash testech běžně, v takovém případě se ale simulovaná nehoda odehrává v nízkých desítkách kilometrů v hodině. Co když auto narazí ve stopadesátce?

S výsledky crash testů organizace Euro NCAP vás seznamujeme pravidelně. Víte tedy, jak vypadají nová auta poté, co se střetnou s vpředu ležící překážkou či jsou naraženy na sloup. I díky více než 20letému úsilí NCAPu šla bezpečnost aut nahoru, jakkoli je třeba také poznamenat, že výrobci se začali procedurám přizpůsobovat. S jistotou lze tedy tvrdit hlavně to, že jejich vozy nabízí špičkovou ochranu za podmínek definovaných parametry testu, tedy v přísně kontrolovaném prostředí. Stačí však některý z parametrů pozměnit a výsledky mohou být úplně jiné.

Že jedním z parametrů zásadně ovlivňujících následky nárazu je rychlost, ví snad každý, přesto se nyní právě to rozhodli názorně ukázat nadšenci z francouzského kanálu Vilebrequin na Youtube. Ti BMW 5 Touring generace E39 osadili dálkovým ovládáním a poslali jej proti zdi. Z kabiny se tedy pakovalo sedadlo řidiče, jenž nahradilo zařízení šlapající na pedály a pohybující volantem. Samotné ovládání měl ovšem s pomocí brýlí pro virtuální realitu na starosti jeden z kolegů. Ten pro jistotu seděl v jiném autě, které se pohybovalo souběžně s BMW. Cílem pak bylo poslat mnichovský kombík do zdi v rychlosti 150 km/h.

Než se posuneme dále, musíme ještě na skok zamířit ke zmiňované organizaci Euro NCAP. Ta až do roku 2019 v rámci čelních crash testů počítala s nárazem 40 procenty přídě do pevně usazené překážky v rychlosti 64 km/h. V roce 2020 byla ovšem procedura změněna. Nově se tak naráží hned 50 procenty přídě, a to při 50 km/h. Stejnou rychlostí se ovšem v opačném směru pohybuje také 1 400 kg těžká překážka. Test má tedy simulovat vážnou havárii s protijedoucím vozem.

Vrátit se můžeme k BMW, které se rozjelo proti pevné překážce v třikrát vyšším tempu, než je tomu aktuálně u Euro NCAP. Jak následně prozradil senzor, během názoru by na posádku působila síla 64 G. Pohled na karoserii, která se zmačkala jako harmonika, pak naznačuje, že uvnitř by při takovém incidentu nikdo nepřežil. Přední část vozu totiž víceméně zmizela, zadní pro změnu vyrostla do nebes.

Pokud se vám z výsledku udělá špatně od žaludku, ani se nebudeme divit. Ostatně i lidé, kteří celý test realizovali, se po spatření vraku auta rozklepali, tohle by nepřekvapivě nepřežil nikdo. Pro náš klid je nutné dodat, že náraz v takové rychlosti do tak pevné překážky je velmi vzácný. Opravdu jen velmi zřídka se sejdou takové okolnosti, při nichž by řidič jel tak rychle, před nárazem ani trochu nezpomalil a vlétl do nehybné a nedeformovatelné překážky, o kterou se auto v mžiku zastaví. I zdi domů auta v takovém případě prorazí, i stromy zlomí či se o ně rozpůlí apod. a především lidé před srážkou obvykle brzdí, to všechno následky nehody zmírňuje.

Podobné BMW 5 Francouzi doslova rozbili o zeď. Foto: BMW



Takto vypadá stejná pětka od BMW po nárazu do pevné překážky v rychlosti 64 km/h. Test provedl americký institut IIHS, který auto pochválil, protože kabina zůstala prakticky nedotčena. V rychlosti 150 km/h se ale pochopitelně bavíme o úplně jiné energii nárazu. Foto: IIHS, tiskové materiály

Zdroj: Vilebrequin@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.