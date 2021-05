Nadšenci natočili, jak vypadá, když se kolem vás prožene superkombík rychlostí 330 km/h před 4 hodinami | Petr Miler

Říkali jste si někdy, že to musí být neskutečný rachot, když kolem vás projede auto rychlostí o stovky km/h vyšší, než jakou jedete či když stojíte? No, je.

Patříme tak nějak z podstaty k těm, kteří rychle jezdí než kolem nichž je rychle ježděno, to už je holt součástí nadšení pro vše automobilové. Osobně jsem na německé dálnici zažil i rychlosti hodně přes 300 km/h a popravdě řečeno, není to žádná nirvána - akcelerace baví pořád dokola, na vysokou rychlost si zvyknete a na správně vymetené dálnici ve správném autě není po chvíli ani 350 km/h nic mimořádného. Jen po zpomalení na 180 km/h si přijdete, jako byste stáli.

Při takových jízdách jsem si ale vždy říkal, jaké by to bylo vidět takovou jízdu zvenčí. Pokud jste párkrát stáli na odpočívadle v relativně uctivé vzdálenosti vedle Autobahnu, působil i tak průjezd aut jedoucí odhadem nanejvýš okolo 200 km/h docela impozantně. Co takhle stát přímo vedle cesty, kdyby auto kolem projelo ještě o 100 km/h rychleji? Asi by nebylo tak složité to uspořádat a zažít na vlastní kůži, ale nikdy jsme se k tomu s nikým neodhodlali. A teď už asi ani nemusíme.

Nadšenci z kanálu Speedozer na Youtube to totiž udělali za nás. Vzali jednak kabriolet, se kterým jeli po dálnici ve středním či pravém pruhu do 100 km/h, a k tomu Mercedes-AMG E 63 S kombi, jeden z nejrychlejších ostrých kombíků světa, se kterým projeli okolo v rychlostech až přes 330 km/h. A natočili to z obou pohledů.

Z Mercedesu je to prostě rychlá jízda a nechceme říci, že je nezajímavá, ale... není to nic převratného. Pohled z kabrioletu je ale fascinující. Když Mercedes kolem proletí rychlostí o více jak 230 km/h vyšší, je to letecký den, něco, co naposledy pamatuji z dob, kdy se českých představení armádních letadel účastnily ještě MiGy-29. Rána, průlet a za chvíli nic, kombík je pryč. Je to skutečně působivé, podívejte se na to sami.

Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ kombi je na poměry rodinných aut pořádná mašina, asi si o ní ale ještě upravíte obrázek, až jí uvidíte proletět okolo vás v rychlostech přes 330 km/h. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Petr Miler