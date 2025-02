Nadšenci si na koleni postavili vlastní Koenigsegg za drobné, na první pohled je k nerozeznání od originálu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Replikám obecně moc nefandíme, skutečný švédský hypersport je ale pro normálního smrtelníka něčím tak nedosažitelným, že tohle od nás má palec nahoru. Zvlášť když ve srovnání s originálem přišel na drobné.

Vlastnit sbírku supersportů není v dnešní době nic nemožného, dokonce i když jde o ty nejdražší exoty, jaké jde koupit. Jen kvůli jejich pořízení nesmíte za jejich oficiálními výrobci. A vlastně byste se jimi neměli až tak moc chlubit, jinak také místo obdivu můžete sklidit posměch. I když záležet bude na tom, komu své klenoty ukážete. Zatímco někdo nad replikami ohrnuje nos, jako kdyby šlo o podobné „fejky“, na jaké lze narazit na vietnamských tržnicích, pro jiné důkaz, že i šikovný kutil dokáže ve své garáži stvořit něco úctyhodného.

V tomto ohledu asi nejdále zachází Vietnamec Vu Van Nam a jeho parta. Tito nadšenci totiž v posledních letech prosluli jako výrobci replik těch nejúžasnějších aut světa, která by minimálně z dálky nedokázali od pravých rozeznat ani jejich tvůrci. Ostatně se jen podívejte na některé z jejich předchozích kreací, ať již jde o Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari či Pagani Huayra. Nově pak stojí za zrodem Koenigseggu Jesko, přičemž právě na švédské stíhačce zabrala celý rok. I proto, že stavba probíhala prakticky na koleni a při patřičně velké dílně si tak podobnou repliku může doma postavit skoro každý.

Tím ani v nejmenším nehodláme tvrdit, že by šlo o cokoli jednoduchého. Zvlášť když Van Nam měl k dispozici pouze fotografie výsledného vozu a tytéž parametry, kterými Koenigsegg zásobuje zákazníky či odbornou a laickou veřejnost. Rozhodně se však nedostal k detailním technickým nákresům, stejně jako mu Švédové neposlali seznam všech potřebných komponentů spolu s adresami dodavatelů. Ostatně v takovém případě by se stavba prodražila, zatímco v tomto případě lze mluvit víceméně o stejné částce, jakou v bazaru zaplatíte za ojetou Škodu Octavia třetí generace - vedle stamilionových cen skutečných Koenigseggů jsou to drobné.

Replika totiž využívá laminátovou karoserii a rám svařený z běžných ocelových profilů. Pohonnou jednotku pak Vietnamci vypreparovali ze staré Toyoty Corona, načež tu máme atmosférickou jedna-osmu, která jen stěží produkuje stejných 1 622 koní, za jaké je zodpovědný přeplňovaný pětilitrový osmiválec originálu spalující bioetanol. Dokud však nenastartujete, nikdo to nepozná. A třeba na takovém poli nabízí replika více zábavy, neboť skutečné Jesko byste na takové místo vzali jen stěží. I proto jsme zvědavi, s čím se Vietnamci vytasí příště.

