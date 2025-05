Nadšenec koupil od starší dámy 15 let neježděný Golf v naprosto nechutném stavu, byl plný plísně. Podívejte se, co se z něj vyklubalo před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: A.S., publikováno se souhlasem

Tohle auto nejenže 15 let nejezdilo, pořádně nejezdilo nikdy. Podobné vozy po starších lidech, navíc garážované, bývají hotovými perlami mezi pomyslnými stroji času, tohle byl ale spíš hotový ohňostroj nechutností. Přesto i ten nakonec prokoukl.

Pokud u nás necháte auto stát delší čas venku, obvykle na něm jen ulpí prach, pyl a tu a tam nějaký ten saharský písek. A když ho odstavíte v garáži, nanejvýš se zapráší, přičemž bude trvat roky, než půjde o víc než drobný kosmetický neduh. Pokud ale stojí ve vlhkém a teplém prostředí, jaké panuje třeba Brazílii, může s ním i dlouhé stání v uzavřeném prostoru pořádně zamávat.

Jaké moc, vám nejlépe vykreslí přiložené video. Středem jeho pozornosti je Volkswagen Golf čtvrté generace, která se u nás vyráběla do roku 2004. V Brazílii nicméně montážní linky této verze běžely ještě dalších devět let. V mezičase došlo na modernizaci, kdy čelní partie byly ovlivněny vzhledem tehdejšího Pola, zatímco do vizáže zádě promluvil Golf páté generace. Kousek z videa ale nese ještě původní tvary, takže byl vyroben někdy před rokem 2007.

Jeho prvním a donedávna jediným majitelem byla starší dáma, která jej ovšem jednoho dne zaparkovala v podzemních garážích komplexu, ve kterém bydlí, a už se za jeho volant nevrátila. Vůz tak postupně začal mizet pod nánosy prachu, který v tomto prostředí nasával vzdušnou vlhkost. Už zvenčí tak vypadá dost nechutně, ale počkejte si na interiér. Ten se stal sídlem řady roztočů, parazitů a především plísní. Tak odporný vnitřek jinak tak zachovalého auta jsme snad ještě neviděli, vypadá jak z nějakého filmu o mimozemské invazi.

Takto zdevastovaný vůz začal pochopitelně přitahovat pohledy kolemjdoucích. Jeden z nich, automobilový nadšenec jménem Paolo, začal o opuštěný Golf mít zájem, jeho majitelku však k prodeji musel přesvědčovat dlouhé dva roky. Nakonec se mu to ovšem povedlo, byť za podmínky, že jej vezme tak, jak je. Žena mu tedy nedovolila vzít jej na kontrolu do servisu, místo toho zájemci mělo stačit, že dle jejího tvrzení na zadních sedadlech nikdy nikdo neseděl a vůz má najeto jen něco okolo 3 200 kilometrů.

Něco takového by z něj dělalo pomalu dokonalý stroj času, proto Paolo na podmínky prodeje přistoupil. S Golfem pak následně zamířil na důkladnou očistu, po které se ukázalo, že zadní sedadla vážně působí jako nová a nalezené noviny uvnitř naznačily, že s vozem se naposledy jelo v roce 2010. Jinak to ale byl jeden velký svinčík, takže při očistě bylo nutné dovnitř vstupovat pouze v respirátorech a používat ochranné rukavice. Postupně ale prach a další znečištění zmizelo, pročež mohl být odhalen skutečný nájezd vozu čítající lehce přes 11 tisíc km.

To je stále poměrně nízké číslo, byť ve srovnání s původním tvrzením je víc než trojnásobné. Po umytí karoserie se navíc ukázalo, že majitelka vůz několikrát škrábla. Jestli ona dáma lakovala, nebo už si po tolika letech při svém věku nepamatovala přesný nájezd, nevíme, ale nakonec je to jedno. I skutečný nájezd je velmi nízký a vůz po očistě vůz působí jako nový, ještě lépe než ten z fotek okolo, který byl loni na prodej. A to samé platí i ve chvíli, kdy zvednete kapotu a uvidíte dvoulitr se 115 koňmi, však se na všechno podívejte sami. Žabák, který se proměnil v prince? Tak nějak to působí.

Golf čtvrté generace může být dodnes nejen nejeté, ale i krásně zachovalé auto. Jako třeba tento kus, který byl loni na prodej. Vůz, který uvidíte níže, je sice také nejetý, ve stavu je ale tak nechutném, až se tomu nechce věřit. Ilustrační foto: A.S., publikováno se souhlasem

Zdroj: Perceptor USA@Youtube

Petr Prokopec

