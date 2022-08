Nadšenec přidal legendárnímu souboji Verstappena s Hamiltonem zvuk motorů V10, výsledek je strhující

Klání dvou mistrů svého řemesla v posledním kole posledního závodu loňské sezóny Formule 1 bylo strhující tak jako tak, vypiplaná úprava zvukového podkresu ale ukazuje, kolik dokáže prožitku přidat i patřičný soundtrack.

Pokud si nevzpomínáte na snímek Bournův mýtus z roku 2004, pak byste nejspíše měli svůj rest napravit. Zejména kvůli scénám, kdy hlavní protagonista s tváří Mata Damona hledá v mapě či loví informace na internetu. Něco takového totiž na první pohled nevypadá jako nervy drásající akce. Ovšem díky fenomenální hudbě Johna Powella si pomalu budete kousat nehty na rukou.

Ze světa filmu se můžeme přesunout do světa motorsportu, konkrétně k monopostům Formule E. Ty sice nejsou tak rychlé jako vozy Formule 1, za slimáky je ale rovněž označit nelze. Ovšem nebýt toho, že jezdci do toho jdou na krev, což občas vede k haváriím, pak by daný šampionát nikdo nesledoval. Kroužení tichých aut je totiž stejně nudnou činností jako ťukání do klávesnice bez Powellova doprovodu.

Tím se dostáváme k jádru věci, a sice ke zmiňovaným vozům F1. Ty aktuálně pohání turbohybridní šestiválcové ústrojí, které spíše než co jiného připomíná hučení vysavače. Chloupky za krkem vám tak při sledování poměrně častých soubojů rozhodně nestojí, stačí však, aby tyto vozy zněly jako desetiválcové, a rázem jsme zpátky u onoho okusování nehtů.

Chcete důkaz? Podívejte se na video níže. Je to záznam dnes už legendárního, troufneme si říci dějinného souboje Max Verstappena s Lewisem Hamiltonem v posledním kole posledního závodu loňské sezóny Formule 1 v Abú Zabí, ve kterém se oba rivalové utkali o titul s rovným počtem bodů na jeho startu. Kdo vyhrál, bral vše. Už to bylo strhující až běda, během letní přestávky si ale s jeho zvukovým podkresem pohrál uživatel Twitteru, který si říká RocketPoweredMohawk. Precizně mu přidal zvuk desetiválcových motorů z přelomu milénia a výsledek skutečně bere dech. Spolu s autorem si tak můžeme zakřičet: „Vraťme motory V10 zpátky!“

Nemusíme nicméně snad ani dodávat, že na něco takového nedojde. Také pořadatelé Formule 1 se dnes snaží profilovat jako spasitelé planety, a proto bez ohledu na nedůležitost efektivity 20 aut při pársetkilometrovém závodě jednou za 14 dnů tlačí na snížení emisí CO2. Že jich víc než všechna auta dohromady za celý rok vyprodukuje pár letadel při přesunu nezbytného vybavení za pár dnů, nikoho nezajímá. Upozorňovat na něco tak zjevného nás ovšem už přestává bavit, zvuk desetiválců nás ale nikdy neomrzí.

Got bored in the summer break so I edited V10 engines onto that last lap in Abu Dhabi 21. The absolute fucking nerve they had to take this away from us BRING BACK THE V10s!!!!! pic.twitter.com/HnSFQIgnMW