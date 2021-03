Nadšenec rozjel poslední „čisté” BMW M5 na Autobahnu na 300 km/h, i po 20 letech ohromí před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Tohle auto bylo po léta snem fanoušků BMW a vlastně jím nikdy být nepřestalo, naopak se z něj jako z málokterého stává sběratelský artikl. Co dokáže po 20 letech a 200 tisících km? Podívejte se.

Je to jedno z aut z vrcholné éry BMW, jen jsme v časech jeho prodeje coby nového vozu netušili, že jím je. BMW M5 generace E39 pochází z dob, kdy podobu mnichovských aut diktovala nenucená sportovní elegance, nikoli touha šokovat za každou cenu. Nešlo ale zdaleka jen o vzhled, bavoráky z přelomu milénia byly kvalitní a trvanlivé jako žádné po nich a byly to ty poslední šité na míru klientele automobilky. Pak už do hry začalo vstupovat přizpůsobování se zejména evropským tlakům na kde co.

Tím nechceme říci, že jsou pozdější BMW nutně špatná, jako nadšenci s nimi ale už nikdy nezažijete to sepjetí, které bylo vlastní tehdejším modelům. Nakonec i kvůli tomu, že E39 byla posledním skutečně „čistá” M5 - mimo u ní atmosféricky plněný motor a manuální převodovka byly standardem pro celý svět. Někteří, jako člověk, který si na internetu říká Sreten a na Youtube provozuje kanál M539 Restorations, je ale dál udržují fit a s jinými auty ani nejezdí.

Srenten není mechanik, je to ajťák, který se umí starat o auta a krom M5 E39 vlastní několik dalších starších bavoráků z 90. let včetně dvanáctiválcových řady 7 a 8. Naposledy sám dopřál velký servis právě em-pětce a jako správný fanda jel záhy vyzkoušet na německou dálnici, zda vše funguje, jak má. Auto už dříve zbavil omezovače, a tak nečekejte obvyklou „nudnou” akceleraci na 250 km/h, ale zrychlení až skutečně na hranici možností vozu.

Na to, že před sebou máme „pouze” 400koňový sedan vyšší střední třídy, který má na hrbu 20 let a skoro 200 tisíc km, je jeho dynamika velmi působivá. Lehkost, s jakou se prokouše k metě 200 a posléze až 300 km/h je pozoruhodná, zvlášť uvážíme-li, že takový výkon dnes mohou mít i ostré kompakty. Svou dynamiku vůz navíc zvládá s naprostou lehkostí, ani ve 300 km/h se neděje nic zvláštního. Podívejte se na to sami níže v čase od asi 36:20 - je to skutečný vrchol své éry, který ani dnes nezapadne do šedi průměru.

BMW M5 E39 byl elegantním a velmi rychlým sedanem vyšší střední třídy. A vlastně je jím pořád, jak ukazuje video níže. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: M539 Restorations@Youtube

