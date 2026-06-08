Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček

Je to vynález starý přes 130 let a v autech ho poznal kdekdo, ale umíte si obrazně představit, jak fakticky funguje? Pokud ne, tohle je víc než návodná ukázka, celý proces vznícení paliva bez jediné jiskry můžete vidět jako na dlani.

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Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček

včera | Petr Prokopec

Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček

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Foto: Adam Šrámek, Autoforum.cz

Je to vynález starý přes 130 let a v autech ho poznal kdekdo, ale umíte si obrazně představit, jak fakticky funguje? Pokud ne, tohle je víc než návodná ukázka, celý proces vznícení paliva bez jediné jiskry můžete vidět jako na dlani.

Snad naprostá většina lidí bude vědět, že v autech se nejčastěji používají spalovací motory mohou zážehové nebo vznětové. V prvním případě je směs paliva tvořená vzduchem a benzinem vstříknuta do válce, kde dochází na její stlačení zapálení svíčkou. V tom druhém je výsledek vlastně stejný, cesta k němu je ale odlišná. Nejprve dochází na pohyb pístu směrem dolů, přičemž se zároveň otevírá sací ventil. Do válce ale v tu chvíli míří pouze čistý vzduch. Následně se ventil uzavře, přičemž píst stoupá směrem vzhůru. Tím dochází na stlačení vzduchu, jehož teplota takto vzroste na přibližně 700 až 900 stupňů Celsia.

Pokud přitom hledáte fázi, kdy dochází na vstřikování paliva, pak je třeba přejít k expanzi. Palivo se totiž dostává do válců jen těsně před tím, než dosáhne píst vrcholu. Dochází tak na okamžité vznícení směsi a její výbuch, který píst stlačí dolů a zároveň roztočí klikovou hřídel. Jakmile pak jde píst opětovně nahoru, je otevřen výfukový ventil, pročež se zplodiny dostávají do výfuku. Čtyřtaktní motor tím dokončí svůj cyklus a připravuje se na další. A protože pracuje při velmi vysokých kompresích, je efektivnější než benzinová jednotka.

Taková je teorie, kterou leckdo zná, praxi si ale dokáže představit o poznání méně lidí. Pro takové je tu nadšenec stojící za kanálem Warped (dříve Perception) na Youtube, který tentokrát vzal improvizované průhledné válce, aby celý chod dieselového motoru názorně představil. Zajímavé je, že zpočátku si pohrával s myšlenkou zuhelnatělé látky jakožto zdroje paliva, čímž se silně přiblížili počátkům bádání Rudolfa Diesela. Ten totiž nejprve zvažoval, že by jeho vznětové motory poháněl uhelný prach. Jenže tento koncept selhal, protože jeho dávkování bylo nepřesné a ničil válce, písty i ventily.

I Diesel tedy nakonec přešel ke spalování zkapalněných ropných derivátů, tedy k naftě. A podobně nakonec dopadli i tento pokus. Jakkoli nakonec vyústil spíš ve výbuch a rozmetání napodobeniny válce, než aby došlo k samotnému vznícení. Ovšem i tak dokázali za pomoci obyčejného kladívka princip chodu dieselového motoru osvětlit, k zažehnutí paliva totiž skutečně stačilo jen párkrát udeřit do ekvivalentu pístu a „komoru“ tak řádně natlakovat. Podívejte se na to sami, stojí to za to...


Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček - 1 - Audi 40 V8 TDI 2016 435 PS zive 03Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček - 2 - Audi 40 V8 TDI 2016 435 PS zive 04Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček - 3 - Audi 40 V8 TDI 2016 435 PS zive 05
Dieselové motory se v autech obvykle schovávají pod kryty, a pokud automobilka nechá nahlédnout do jejích útrob, je to s pomocí řezu, jako je tento (patří motoru 4,0 V8 TDI s trojitým přeplňováním od Audi). Níže můžete vidět princip princip fungování tohoto typu jednotek přímo, je vlastně poměrně jednoduchý, i z toho pramení jeho efektivita. Foto: Adam Šrámek, Autoforum.cz

Zdroj: Warped@Youtube

Petr Prokopec

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