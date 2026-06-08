Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček
Petr ProkopecJe to vynález starý přes 130 let a v autech ho poznal kdekdo, ale umíte si obrazně představit, jak fakticky funguje? Pokud ne, tohle je víc než návodná ukázka, celý proces vznícení paliva bez jediné jiskry můžete vidět jako na dlani.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Nadšenec s pomocí průhledné trubice ukázal, jak to vypadá uvnitř dieselového motoru za chodu, jak spaluje palivo bez svíček
8.6.2026 | Petr Prokopec
Je to vynález starý přes 130 let a v autech ho poznal kdekdo, ale umíte si obrazně představit, jak fakticky funguje? Pokud ne, tohle je víc než návodná ukázka, celý proces vznícení paliva bez jediné jiskry můžete vidět jako na dlani.
Snad naprostá většina lidí bude vědět, že v autech se nejčastěji používají spalovací motory mohou zážehové nebo vznětové. V prvním případě je směs paliva tvořená vzduchem a benzinem vstříknuta do válce, kde dochází na její stlačení zapálení svíčkou. V tom druhém je výsledek vlastně stejný, cesta k němu je ale odlišná. Nejprve dochází na pohyb pístu směrem dolů, přičemž se zároveň otevírá sací ventil. Do válce ale v tu chvíli míří pouze čistý vzduch. Následně se ventil uzavře, přičemž píst stoupá směrem vzhůru. Tím dochází na stlačení vzduchu, jehož teplota takto vzroste na přibližně 700 až 900 stupňů Celsia.
Pokud přitom hledáte fázi, kdy dochází na vstřikování paliva, pak je třeba přejít k expanzi. Palivo se totiž dostává do válců jen těsně před tím, než dosáhne píst vrcholu. Dochází tak na okamžité vznícení směsi a její výbuch, který píst stlačí dolů a zároveň roztočí klikovou hřídel. Jakmile pak jde píst opětovně nahoru, je otevřen výfukový ventil, pročež se zplodiny dostávají do výfuku. Čtyřtaktní motor tím dokončí svůj cyklus a připravuje se na další. A protože pracuje při velmi vysokých kompresích, je efektivnější než benzinová jednotka.
Taková je teorie, kterou leckdo zná, praxi si ale dokáže představit o poznání méně lidí. Pro takové je tu nadšenec stojící za kanálem Warped (dříve Perception) na Youtube, který tentokrát vzal improvizované průhledné válce, aby celý chod dieselového motoru názorně představil. Zajímavé je, že zpočátku si pohrával s myšlenkou zuhelnatělé látky jakožto zdroje paliva, čímž se silně přiblížili počátkům bádání Rudolfa Diesela. Ten totiž nejprve zvažoval, že by jeho vznětové motory poháněl uhelný prach. Jenže tento koncept selhal, protože jeho dávkování bylo nepřesné a ničil válce, písty i ventily.
I Diesel tedy nakonec přešel ke spalování zkapalněných ropných derivátů, tedy k naftě. A podobně nakonec dopadli i tento pokus. Jakkoli nakonec vyústil spíš ve výbuch a rozmetání napodobeniny válce, než aby došlo k samotnému vznícení. Ovšem i tak dokázali za pomoci obyčejného kladívka princip chodu dieselového motoru osvětlit, k zažehnutí paliva totiž skutečně stačilo jen párkrát udeřit do ekvivalentu pístu a „komoru“ tak řádně natlakovat. Podívejte se na to sami, stojí to za to...
Dieselové motory se v autech obvykle schovávají pod kryty, a pokud automobilka nechá nahlédnout do jejích útrob, je to s pomocí řezu, jako je tento (patří motoru 4,0 V8 TDI s trojitým přeplňováním od Audi). Níže můžete vidět princip princip fungování tohoto typu jednotek přímo, je vlastně poměrně jednoduchý, i z toho pramení jeho efektivita. Foto: Adam Šrámek, Autoforum.cz
Zdroj: Warped@Youtube
Bleskovky
- Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům
včera
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
- „Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
9.6.2026
Nové na MotoForum.cz
- Petrucciho nástupce Michael vd Mark (BMW): Jako vítěz ze Spa do WSBK v Misanu včera 16:00
- Pre Misano a časový program včera 10:00
- Kawasaki KX327 a KX327X: návrat mezi ostré dvoutakty včera 08:00
- Je Marc Marquez opět ve hře o titul mistra světa? 9.6.2026
- Mistrovství světa superbiků v Misanu: Dlouhá tradice, napínavé závody, plné tribuny 9.6.2026
Nejnovější články
- Němec natankoval starý VW Passat 1,9 TDI až po okraj naftou a zkusil, kam dojede. Značka najednou hlásila: „polární kruh”
před 11 hodinami
- Ikona Ferrari musí být sériová, říkávají sběratelé. Na tuhle bývalý šéf stáje F1 Renaultu pustil specialisty na Le Mans a sběratelé se můžou utlouct
včera
- Novinář se zeptal šéfa Toyoty, čeho se v případě budoucnosti aut nejvíc bojí. Řekl, že jsou to elektromobily
včera
- I Češi se nechávají zlákat levnými čínskými auty. Neuvědomují si, že jejich koupí reálně prodělávají kalhoty
včera
- Přímo bývalý designér Mercedesu se na adresu odpudivého nového AMG GT ptá: „Je to vtip?” Spravil ho během pár minut
včera
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 06.10. 20:37 - M.Z.
- Dříve M135i, nyní ///M2 06.10. 17:16 - Eda
- Video a Nordschleife, the best of 06.10. 15:28 - Vrooom
- Další zajímavá autovidea 06.10. 15:23 - Vrooom
- Sraz AutoForařů na Nurburgring Nordschleife 06.10. 12:12 - jerry
- S větrem ve vlasech.... 06.10. 10:42 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 06.10. 10:29 - pavproch
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 06.09. 14:18 - Předseda