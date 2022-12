Nadšenec si postavil miniaturní osmiválec s funkčním s kompresorem, jeho kvílení vás dostane před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stirling Kit, tiskové materiály

Pokud přemýšlíte, co si nadělit k opožděnému Ježíšku v očekávání, že vám stejně nikdo nedá to, co byste si přáli, máme pro vás zajímavý tip. Připravit si nicméně musíte více peněz, než za jaké byste koupili lecjaký skutečný motor.

Pokud máte děti, jistě nemusím zmiňovat, kolik starostí je s nimi spojeno. Snad ještě větší měrou si nicméně užívám těch radostných okamžiků, hlavně když přijde na hrátky s Legem. Asi nejpopulárnější stavebnice světa mi totiž umožňuje, abych svou vášeň přenesl z dílny do obývacího pokoje. Ve finále tedy není třeba dlouhého přemlouvání a jakmile jen zaslechnu, že syn či dcera potřebují s něčím pomoci, všeho nechávám a jdu kupit jednu kostičku na druhou. A povětšinou k jejich nelibosti nepřestanu až do chvíle, než je dílo hotovo.

Protože jsem autům opravdu propadl, v posledních letech stále více přemýšlím o tom, že bych si koupil zmenšeninu spalovacího motoru, která by mi krátila dlouhé chvíle, když už se nemůžu věnovat rozebírání a skládání těch skutečných. Nabídka je opravdu široká, kvůli čemuž bych nejspíše váhal, zda bych sáhnul po Wankelu, který zvládnu složit pomalu již poslepu, nebo naopak po americké klasice. Tedy po malém vidlicovém osmiválci.

Právě druhá zmíněná jednotka je středobodem videa níže. Stojí za ním člověk, který si na Youtube říká JohnnyQ90, jenž svůj dříve postavený V8 osadil i zmenšeným kompresorem. Motor kvůli tomu musel upravit, neboť třeba šroubky držící kryt vodní pumpy by mohly poškodit rozvodový řemen. Ovšem výsledek stojí za to, neboť kompresor opravdu funguje, a to dokonce i po stránce zvukové.

Pokud si hodláte udělat radost a smíříte se s poněkud opožděným Ježíškem, můžete si motor Toyan V8 pořídit. Nicméně se připravte na to, že svému účtu pustíte opravdu žilou. Pohonná jednotka vychází na 1 699,99 USD (cca 38 800 Kč), přičemž za kompresor je třeba zaplatit dalších 399,99 USD (9 150 Kč). V nabídce je nicméně i dvourotorový rotační agregát, který zvládá neskutečných 20 tisíc otáček. Jelikož však stojí 849,99 USD (19 400 Kč), což je polovina ceny skutečného Wankelu, mám nejspíše v případě Vánoc jasno.

Miniaturní osmiválcový agregát s funkčním kompresorem vás vyjde na necelých 50 tisíc korun. Za takové peníze si můžete pořídit i lecjaký skutečný motor, s tím si ovšem v obývacím pokoji budete hrát asi jen stěží. Foto: Stirling Kit, tiskové materiály

Zdroj: JohnnyQ90@YouTube, Stirling Kit

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.