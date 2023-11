Nadšenec si sestavil miniaturní plochý motor chlazený vzduchem, jeho zvuk připomíná zlaté časy Subaru před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyan Engine, tiskové materiály

Co by člověk byl za automobilového nadšence, kdyby s láskou nevzpomínal na doby, kdy se Subaru s Mitsubishi praly o pozici světové rallyové jedničky? Do těchto časů vás může vrátit motor, který za necelých 15 tisíc může být i váš, sestavit si ho ale musíte sami.

Pokud patříte mezi skutečné automobilové nadšence, nejspíš typ toho kterého motoru poznáte už na dálku podle jeho zvuku. Ono to ve finále není až tak těžké, neboť pomalu každý agregát má svůj typický „sound”. A je celkem jedno, zda jde o dvanáctiválce od Ferrari nebo třeba o velkoobjemové osmiválce od Fordu. Specifický zvukový doprovod vyluzuje rovněž Wankel, stejně jako si s ním můžeme spojit také ploché motory. A právě na ty se dnes zaměříme.

Nadšenec známý na Youtube pod přezdívkou JohnyQ90 totiž ukázal svou nejnovější stavbu, kterou není nic jiného než titěrný boxer chlazený vzduchem. I když svou... Miniaturní pohonná jednotka pochází z dílen společnosti Toyan Engine, stačí si ji sestavit. Má objem pouhých 14 kubických centimetrů, přičemž váží jen 1 850 gramů. Pokud by byla spojena s příslušnou převodovkou a nápravou, tu by zásobovala výkonem, jaký prakticky ani nestojí za řeč - jde o 0,16 koně. To ale na druhou stranu stačí, aby motor při 10 tisících otáčkách dokázal rozsvítit žárovku H7.

Jak jsme ovšem naznačili na úvod, nejde tu až tak o výkon, ale o zvuk. Ten vám totiž připomene zejména dobu, kdy Subaru spojovalo označení WRX STI s modelem Impreza. Japonský sedan tehdy dominoval závodům v rallye, mimo jiné i proto, že konstrukce motoru umožnila automobilce výrazně snížit těžiště. Něco takového rozhodně pomáhá ve chvíli, kdy pomalu v každé zatáčce balancujete na hraně a vnějších kolech.

Pokud byste po zmenšeném motoru zatoužili, můžete jej aktuálně měsíc pořídit za 639,99 USD, tedy asi 14 600 Kč. Není to zrovna nízká cena, na druhou stranu si při skládání jednotky užijete nemálo zábavy. A co víc, v podstatě se stanete automechanikem, neboť když pomineme jisté zjednodušení a menší počet komponentů, skládá se zmenšený motor stejným způsobem jako ten skutečný. No, podívejte se na výsledek sami níže, hlavně si jej poslechněte.

Miniaturní plochý čtyřválec FS-B400 ohromí hlavně zvukem, připomíná jednu ze zlatých ér automobilismu. Foto: Toyan Engine, tiskové materiály

Zdroj: JohnyQ90@YouTube

Petr Prokopec

