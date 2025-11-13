Nadšenec ukázal, co se stane, když autu seberete pružiny a tlumiče. Bláznivého nápadu lituje ještě teď

Máte pocit, že tyto podvozkové díly jsou na autě jen pro jemné doladění jeho chování a i bez nich bude fungovat solidně? Pak evidentně nemáte o konstrukci automobilu větší ponětí. Tento pokus vám ukáže, o jak klíčové komponenty jde.

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Volvo

Máte pocit, že tyto podvozkové díly jsou na autě jen pro jemné doladění jeho chování a i bez nich bude fungovat solidně? Pak evidentně nemáte o konstrukci automobilu větší ponětí. Tento pokus vám ukáže, o jak klíčové komponenty jde.

Kdekdo snad ví, že každé auto je kromě volantu, sedadel, motoru a kol osazeno také tlumiči a pružinami či vzduchovými měchy. A stejně tak většina motoristů minimálně tuší, co poslední zmíněné komponenty mají za účel. Tedy že se starají o to, aby k vašemu pozadí nedolehly silniční nerovnosti. Čím sofistikovanější pak podvozek je, tím komfortnější je jízda v takovém voze. Proto ostatně výrobci nově kontrolní jednotky zavěšení spojují už i s navigací či kamerami, aby se auta mohla dopředu připravit na to, co přijde a vy jste se tak měli jako v bavlnce.

Co by se ovšem stalo, kdyby vůz o tlumiče a pružiny přišel? S jasnou odpovědí přišel norský nadšenec provozující na různých platformách kanály nazvané Mio's Garage. Ten vzal starší Volvo V50, které se v původním provedení vyrábělo od roku 2004, a zbavil je právě tlumičů a pružin. Místo nich pak nejspíš instaloval pevné ocelové zarážky, které drží podvozek v původní výšce nad zemí. Dokud tedy švédský kombík stojí na místě, nic nenaznačuje, že byste již po pár minutách jízdy měli vyhledat fyzioterapeuta.

Stačí však prvních pár sekund záběrů, a rázem je jasné, že pružiny a tlumiče jsou skutečně klíčovými komponenty. Bez nich vůz i na zdánlivé rovině poskakuje více než rozdivočelé hříbě. Kamery mapující situaci uvnitř pak sice prozrazují, že posádka se u toho královsky baví, ovšem jen proto, že něco takového dosud nezažila. Za normální situace by vzduchem podobně jako veškerý náklad čítající třeba i pneumatiky létaly spíše jadrné nadávky a výhrůžky o poslání vozu z útesu.

Chybějící komponenty navíc zjevně řidiči brání v tom, aby vůbec mohl využít plného potenciálu motoru. Tím nejspíše budou atmosférická jedna-šestka či jedna-osma, kdy první jednotka nabízela 100 a druhá 125 koní. Zajímavé by bylo, kdyby do neobvyklého testu zamířila vrcholná varianta T5 osazená přeplňovaným 2,5litrovým pětiválcem. Jejích 220 koní by totiž tento vůz nakonec mohlo učinit neukočírovatelným, načež by nezastavil s jedním kolem ve vzduchu, ale spíše ve zdi. I takto Mio dodnes lituje, že bláznivý nápad realizoval, dodnes jej ze zaznamenané jízdy bolí záda...


Kombík Volvo V50 se vyráběl od roku 2004, během následujících osmi let vznikl v 519 007 kusech. Jeden z nich nedávno přišel o pružiny a tlumiče, aby názorně ukázal jejich důležitost.
Kombík Volvo V50 se vyráběl od roku 2004, během následujících osmi let vznikl v 519 007 kusech. Jeden z nich nedávno přišel o pružiny a tlumiče, aby názorně ukázal jejich důležitost. Ilustrační foto: Volvo

Zdroj: Mio's Garage@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.