Nadšenec ukázal, kolik výkonu zbylo BMW M5 s legendárním motorem 5,0 V10 po 246 tisících km

Je to poslední motor značky se skutečnými kořeny ve Formuli 1. Traduje se o něm, že moc nevydrží, ale je to pravda? Soudě podle zkušenosti člověka, který si jedno z BMW M5 E60 předělal na manuální řazení, to tak nevypadá.

Nenašli bychom mnoho automobilových fanoušků, kterým by byla proti srsti představa vlastnit BMW M5 generace E60. Racionální půlka jejich osobnosti ale bude kvílet úzkostí a křičet, že to je jen jeden velký nesmysl. Tohle auto s motorem 5,0 V10 je náročné na údržbu nejen obecně, ale také mezi podobně koncipovaným supersedany a superkombíky. Pohybuje se spíše na úrovni supersportů a dokáže být opravdu drahá.

Dnes už pomalu nejde koupit kus, se kterým by předchozí majitelé jezdili slušně, popř. takový, který by jezdil jen ze suché garáže do servisu a zpátky. Podobné už neexistují anebo vám je nikdo neprodá. Tahle auta obvykle jezdila hodně a rychle, protože k tomu vybízejí už svým charakterem. A když si odjedou své, míří do prodeje s lákavými cenami, ale s odrazujícím seznamem typických problém. Pokazit se toho může opravdu hodně včetně už proslulých ojničních ložisek, kromě toho odcházejí spojky, olejová čerpadla, motorky škrticích klapek, elektronika...

Sreten Milisavljevic se ničeho z toho nebojí a už léta ukazuje, že starší bavoráky dokáže držet fit s rozumnými náklady. Jedním z jeho milovaných vozů je právě M5 E60 z roku 2007, která je zajímavá nejen tím, že si ji předělal na u nás nedostupné (v USA nebo Kanadě ale standardně nabízené) manuální řazení, ale také tím, že toho má za sebou opravdu hodně. 16 let existence jste si jistě spočítali sami, na tachometru auta ale svítí číslovka 246 665 km. To je na M5 E60 skoro extrém, pořád ale funguje jako zamlada, jak můžete vidět níže.

Auto se na dálnici rozjede snadno na 285 km/h, to nejzajímavější ale přijde na „motorové brzdě”. Uvážíme-li, že se na stolici ocitlo auto, jehož pětilitrový desetiválec měl jako nový dávat 507 koní v režimu maximálního výkonu, nyní mu ale bylo naměřeno 514,3 koně po zohlednění odhadovaných ztrát při přenosu, je to skoro odzbrojující. Však to je hodnota překonávající i nový vůz, tady ale máme tu čest s levnou 16letou ojetinou s velmi barvitou historií. Podívejte se na to sami níže, tohle auto při správné péči může vydržet hodně. A mimochodem, ona ojniční ložiska už dostalo nová...

BMW M5 E60 dokáže u srdce vzít hlavně svým motorem 5,0 V10 s atmosférickým plněním. Ten umí být i zdrojem problémů a zklamání, auto na videu níže se skoro čtvrtmilionem km ale to druhé nepotvrzuje ani v nejmenším. Ilustrační foto: BMW

