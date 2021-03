Nahánění auta za 1,1 miliardy v běžném provozu pomocí Bugatti je fascinující podívaná včera | Petr Miler

/ Foto: Talacrest

Pokud vám v žilách koluje benzin s vysokým oktanovým číslem, je docela nepravděpodobné, že byste někdy v životě viděli něco podmanivějšího. Jde o dva automobilové klenoty v odvážné akci.

Člověk píšící články musí být tak nějak z podstaty upovídaný, jsou ale chvíle, kdy dojdou slova každému. A přiznávám, že po spatření přiloženého videa dochází i mě, neboť se donedávna zdálo být nemožné, že bychom někdy něco takového vůbec mohli spatřit. Ale stalo se.

Středobodem podívané je Ferrari 250 GTO, jedno z nejuctívanějších, nejvzácnějších a také nejdražších aut světa. Vznikla jich hrstka, pouhých 36 exemplářů, z nichž většina měla více či méně bohatou závodní historii. Dnes se v aukcích prodávají za sumy přesahující 1 miliardu Kč a je to přesně to auto, o kterém byste řekli, že si jej nikdo z majitelů nedovolí ani vytáhnout z klimatizované garáže. A kdyby přece jen, tak jej vystaví na nějaké přehlídce elegance či si s ním ve vší počestnosti střihne demonstrační kolo na uzavřeném okruhu při závodech historiků.

Tady ale někdo vzal 250 GTO a protáhnul ho po dálnici i po okreskách, jako by mu bylo úplně jedno, že každý ujetý kilometr může stát třeba přes milion a nehoda klidně i stovky, obojí pochopitelně na ztrátě hodnoty.

Ne snad, že bychom to neschvalovali, naopak, ale divíme se tomu. Pokud jsou navíc doprovodné informace správné, nejde o „ledajaké” GTO (jako by takové existovalo...), ale o druhý kdy vyrobený vůz a historicky první, který závodil. To znamená, že má šasí č. 3387, tedy vůz, ke kterému shodou okolností máme velmi bohatý obrazový materiál - v roce 2016 o jeho prodeji informovala tisk firma Talacrest, už tehdy stál dnešním kursem 1,1 miliardy Kč a na ceně od té chvíle stěží ztratil. Vedle takového vozu vypadá jako laciná cetka i Bugatti Veyron Grand Sport, ze kterého je GTO po většinu času snímáno.

Natáčení probíhá v běžném provozu a byť nejde o žádné zběsilé ježdění, řidič GTO se na to nebojí pořádně šlápnout ani na okreskách, a to klidně na mokru. Opakovaně tak můžeme slyšet neskutečně libozvučný projev dvanáctiválce Ferrari, který snad nemůže nikdy omrzet.

Podívejte se na to sami, ale možná raději až ve chvíli, kdy vás po nějaký čas nechají ostatní strávit, co jste viděli a slyšeli. Je skutečně skoro neuvěřitelné, že nám toto někdo v roce 2021 předkládá, a protože celé video je dílem jinak docela známého youtubera, je s podivem i to, že v něm za celou dobu neřekne ani slovo. Asi ani on nebyl schopen cokoli kloudného říct...

Toto Ferrari 250 GTO před léty prodávané za 1,1 miliardy Kč... Foto: Talacrest



...se na silnici setkalo s Bugatti Veyron Grand Sport. Co z toho asi mohlo vzejít? Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: TheTFJJ@Youtube

Petr Miler