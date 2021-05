Náhlá sprška v šampionátu motokár poslala najednou skoro všechny jezdce mimo trať

Svědkem vskutku kuriózní nehody byl včerejší závod motokárového šampionátu v nizozemském Genku. Piloti počítali s tím, že trať je po celém okruhu suchá, jenže nebyla.

Prakticky jediným důvodem vedoucím k nehodám na za volantem je překvapení, že se zkrátka něco stane jinak než všichni očekáváte. Pokud vše probíhá tak, jak by mělo, není důvod bourat, v opačné, případě je možné cokoli. A je úplně jedno, jestli se bavíme o tom, že vám někdo nedá přednost z vedlejší, upadne vám kolo, najednou vás přemůže spánek nebo jste konfrontování s náhlým zhoršením počasí.

Stejné pravidlo neplatí jen v běžném silničním provozu, ale i při závodech. Tam je situace o to horší, že pilot se pohybují o mnoho blíže hranice možností, a tak je prostor pro chybu přece jen menši. Pokud třeba jedete s autem v zimě rozumnou rychlostí a na horizontu bude navátý sníh po hodině jízdy po jinak suché silnici, je pořád šance, že se s nastalou situací vypořádáte, Pokud za stejných okolností pojedete „pilu”, bude nehoda téměř nevyhnutelná.

Výše popsané na vlastní kůži včera zažili závodníci motokárového mistrovství FIA v Genku, kteří do jednoho z klání odstartovali na zcela suché trati. Za proměnlivých podmínek tak dobře známých z posledních týdnů i z našich končin se ale na první ostrou zatáčku začal náhle snášet déšť a v plném tempu na to nestihl zareagovat prakticky nikdo.

Výsledkem byla velmi neobvyklá hromadná nehoda, neboť typicky je to v podobných případech tak, že nabourá prvních pár pilotů a ostatní, když situaci zmerčí, ubere předem. Tady ale musela být proměna podmínek opravdu drastická a o zbytek se postaral fakt, že jezdci jeli krátce po startu v těsném šiku za sebou. Z trati tak vylétli jeden po druhém prakticky všichni a jen pár pilotů z konce pole si alespoň s obtížemi poradilo.

Bohužel pro ně byl závod téměř ihned zastaven a dobrou zprávou budiž tolik, že podle informací FIA nebyl nikdo vážněji zraněn. Tak či onak to připomíná, že při jízdě čímkoli kdekoli je třeba očekávat cokoli, byť v závodě je pochopitelně složité nechat si pro takovou situaci jakoukoli rezervu.

OH MY. This just happened at the FIA Karting European Championship. pic.twitter.com/6rfhH24TPX