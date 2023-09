Napodobenina Tesly od BMW se poprvé ukázala v akci, ani tak nemá čím ohromit před 5 hodinami | Petr Miler

Zůstáváme u vytržení z toho, že automobilka s takovou historií a osobitostí seriózně věří tomu, že někoho vezme u srdce bizarně stylizovanou obdobou auta, které Tesla prodává už 6 let.

Koncem minulého týdne jsem se potkal s jedním svým známým, který už skoro 20 let pracuje pro BMW. S automobilkou prožil lepší i horší časy, aktuálně měl nutkání informovat mě hlavně o tom, jak je ve firmě interně vnímán koncept Neue Klasse. Ten BMW představilo minulý týden jako hlavní hvězdu svého stánku na IAA v jeho domácím Mnichově a nebylo těžké pochopit, že u vytržení z něj zrovna nejsme.

Důvod je prostý - tohle auto nepřichází absolutně s ničím zajímavým po technické, designové i jakékoli jiné relevantní stránce. Je to naprosto tuctový elektromobil, který si bere příklad hlavně z Tesly Model 3, kopíruje od ní ale v prvé řadě její největší slabiny. Tedy limity elektrického pohonu a primitivní interiér postavený hlavně kolem šetření nákladů. To má nyní definovat BMW? To má někoho přimět koupit si ho místo Tesly? Nevidíme pro to jediný důvod krom emotivní fixace na značku.

Můj známý zůstává k tomuto vozu rezervovaný, je to nakonec technik. Nemá ale ve zvyku kopat do firmy, která ho živí, takže ho ani nepomlouvá. Přesto i jeho zaskočilo, s jak moc velkým halasem je uvnitř společnosti prezentován zrovna tento vůz jako její eso pro budoucnost. To skutečně nelze chápat hlavou - Neue Klasse zapomíná prakticky na vše, na čem bylo BMW postaveno, pokouší se leda přilepit znak firmy na auto ušité podle ideálů definovaných konkurenční automobilkou. Kdy naposledy takový přístup vedl k výraznému obchodnímu úspěchu?

My tedy k autu (resp. jeho produkci blízkému konceptu) zůstáváme více než rezervovaní a nemění na tom nic ani první jízdní video s ním, které nyní BMW vypustilo do světa. Kdyby aspoň šlo o elegantní a nadčasový vůz typu řady 3 E46, dá se to spolu s image BMW vzít jako přednost. Bylo by to laciné a prázdné, ale bylo by to aspoň něco. Takto nevidíme nic, jen podivně stylizovanou napodobeninu něčeho, co si už 6 let můžeme koupit. A nechceme. Proč bychom o tohle měli stát?

