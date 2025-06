Nástupce po léta nejoblíbenějšího auta Jeremyho Clarksona byl načapán při testech v provozu, teď už jistě dorazí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Ve výrobě skončil už před 13 roky a dlouho se zdálo, že žádný další nedorazí. Nakonec jsme se ale dočkali a při současném testování téměř hotového auta je jasné, že už nás nemine. Jestli se ale znovu bude zamlouvat Clarksonovi, je otázkou.

O nástupci Lexusu LFA se mluví prakticky od chvíle, kdy poslední exemplář japonského supersportu sjel z montážních linek továrny Motomachi. K tomu nicméně došlo rok před lyžařskou nehodou Michaela Schumachera v Alpách, tedy v prosinci 2012. Tato doba pak stejně jako v případě německého závodníka byla naplněna především spekulacemi o tom, zda se vůz, který se do paměti širší veřejnosti zapsal hlavně jako po léta nejlepší auto podle Jeremyho Clarksona, někdy ještě vrátí.

Spekulace spojené se Schumim nadále přetrvávají, v případě u Lexusu je ale o dost jasněji. Japonci se už dříve blýskli prototypy chystané novinky na Nürburgringu, nyní se je podařilo nachytat i v běžném provozu. A v mezičase dostaly ven i nějaké ty informace.

Nástupce Lexusu LFA totiž dle všeho svou kariéru odstartoval jako koncept GT GT3 od Toyoty, který se ukázal před více než třemi lety. Následně se dočkal odlišného loga, se kterým by jako LFR měl zamířit do sériové výroby. Japonci počítají s tím, že dorazí jak silniční verze, která bude oním nástupcem LFA, tak i závodní speciál, který pro změnu na světových okruzích nahradí RC F GT3. Obě provedení by se měla dočkat nového osmiválce, který Toyota vyvíjí již několik let. Doplněn pak bude jak dvojicí turbodmychadel, tak i hybridní technikou. Nový osmiválec tedy rozhodně nebude tak zvučný jako současná pětilitrová atmosférická jednotka V8, natož aby sahal alespoň po kotníky desetiválci z LFA. Vše by nicméně měl vykompenzovat výkon, neboť celý pohon má generovat až okolo 800 koní.

LFR byl nejnověji stále ještě s notným maskováním nachytán při testech na populární losangeleské dálnici Crest Highway. Ta je kvůli povrchu a zatáčkovitému charakteru oblíbeným cílem nadšenců, není tak vlastně překvapivé, že sem Lexus zamířil. Ovšem právě kvůli popularitě této komunikace musel počítat s tím, že LFR nezůstane bez povšimnutí. Protože ale okolo nového supersportu není až tak velké mediální dusno, jako je tomu třeba u konkurence, možná tak Japonci učinili záměrně.

Auto mělo odpovídající doprovod, čímž nemyslíme dva exempláře velkého SUV Sequoia, ale Mercedes-AMG GT, tedy další osmiválcový supersport. Výkon první generace nicméně končil na 730 koních, tu druhou v ideální hybridní verzi 63S E Performance s 816 kobylami Lexus asi nesehnal. Tak či onak zde nicméně máme jasné potvrzení, že nástupce LFA skutečně po letech čekání dorazí. Z nových záběrů je přitom patrné, že k dispozici bude i bez velkého zadního křídla. Není však jasné, zda jím bude disponovat pouze závodní speciál, nebo jestli jej Lexus nasadí na okruhovou verzi silničního modelu, či jej nabídne za příplatek. Premiéra se nicméně má odehrát příští rok, jasněji by tedy mělo být co nevidět.

LFA skončilo ve výrobě již před téměř třinácti lety. Příští rok se nicméně dočká nástupce v podobě osmiválcového modelu LFR. Konečně, chce se říci. Foto: Lexus

Zdroj: jonnylieberman@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.