Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu

Je už skutečně hotová a má být tou vůbec nejšílenější, jaká kdy vznikla. Ostatně i auto, které bude jejím hlavním aktérem, má být tím historicky nejujetějším. Jde o pick-up Brat z konce 70. let přepracovaný tak, aby dokázal nejen jet jako blesk, ale také létat.

před 6 hodinami | Petr Prokopec

/

Foto: Subaru

Je už skutečně hotová a má být tou vůbec nejšílenější, jaká kdy vznikla. Ostatně i auto, které bude jejím hlavním aktérem, má být tím historicky nejujetějším. Jde o pick-up Brat z konce 70. let přepracovaný tak, aby dokázal nejen jet jako blesk, ale také létat.

Na počátku letošního ledna uplynou již tři roky od tragického úmrtí Kena Blocka. Americký showman se do srdcí milionů lidí zapsal hlavně díky videosérii Gymkhana, ve které se jezdí spíše bokem než rovně. A čas od času se v ní také létá, jen s pomocí speciálně upravených aut. Block byl zpočátku spojován se Subaru, než se na celou dekádu upsal Fordu. Od něj pak zamířil k Audi, kde ovšem spalovací pohon zaměnil za elektrický. V té chvíli ale Gymkhana přišla o tolik důležitý zvuk a začala trochu nudit.

Po Blockově smrti převzal pochodeň jeho kamarád a snad ještě větší šílenec Travis Pastrana. Ten se totiž hned na úvod nespokojil jen s řízením, a tak Gymkhanu z roku 2022 totiž obohatil o skok padákem z hotelového pokoje. Tento kousek skončil zlomenou pánví, nicméně o pár měsíců později byl Pastrana znovu za volantem. Nebylo to ovšem až tak překvapivé, neboť se nejednalo o jeho první vážné zranění. Těch podle jeho slov bylo už tolik, že si většinu ani nepamatuje.

Pro letošek si Pastrana pro své fanoušky připravil novou Gymkhanu, ve které má předvést vůbec nejextrémnější kousky, jaké se kdy v této sérii objevily. Pro tyto účely si nechal postavit nový speciál Subaru Brataroo, který vychází z pick-upu Brat první generace, která se vyráběla v letech 1978 až 1981. Z původního vozu toho ovšem mnoho nezbylo, neboť celá karoserie byla přepracována tak, aby byla jak co nejaerodynamičtější, a tak umožnila Pastranovi létat.

Jsme tedy opravdu zvědavi, s čím se tento showman na počátku prosince, kdy bude mít nový díl Gymkhany premiéru, vytasí. Rozhodně u toho ale bude patřičný zvukový doprovod, neboť pick-up se dočkal nového přeplňovaného plochého dvoulitru od firmy Vermont SportsCar, který disponuje 679 koňmi. Zároveň zvládá více než 9 500 otáček, pročež je tím nejextrémnějším vozem v celé sérii. Pastrana s ním přitom vyrazil do Austrálie, kde se Gymkhana točila vůbec poprvé.


Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu - 1 - Subaru Brataroo Gymkhana 2025 prvni foto 01Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu - 2 - Subaru Brataroo Gymkhana 2025 prvni foto 02Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu - 3 - Subaru Brataroo Gymkhana 2025 prvni foto 03Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu - 4 - Subaru Brataroo Gymkhana 2025 prvni foto 04Nástupce tragicky zesnulého Kena Blocka se pochlubil novou brutalitou točící 9 500 otáček i s turbem, natočil s ním další Gymkhanu - 5 - Subaru Brataroo Gymkhana 2025 prvni foto 05
Travis Pastrana zatím v extrémní driftovací sérii zůstává věrný vozům japonské automobilky. Zprvu krotil WRX STI, než přepřáhl na Leone GL Wagon. Přepracovaný pick-up Brat má být ovšem tím nejšílenějším, co kdy v historii Gymkhany vzniklo. Foto: Subaru

Zdroj: Subaru

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.