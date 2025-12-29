Návrat Mercedesu k motorům V8 po fiasku hybridních čtyřválců je skutečný, výsledek ale nezní jako poctivé AMG
Petr MilerDávejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Tak zní jedno úsměvné přísloví, které se člověku vrací na mysl, když vidí a slyší řádit chystané nové osmiválcové AMG. Říci, že zní jako vysavač, by bylo urážkou vysavače, nezní prakticky nijak.
před 8 hodinami | Petr Miler
Mercedes sice dlouho odmítal odpískat nahrazování osmiválců modelů AMG hybridními čtyřválci, i když od něj dotčená auta nekupoval doslova téměř nikdo. Jde přece o „velmi, velmi progresivní” řešení. A „progresivní” dnes znamená „jediné správné”. Nakonec mu ale nezbylo než si přepočítat peníze ve vysychající firemní kase a uznat svůj omyl.
Už chvíli je tak jasné, že automobilka přece jen kapitulovala a vrátí se k větším motorům, ale jaké to budou? V případě nejsledovanější třídy C nakonec může jít „jen” o šestiválec, tady se na finální verdikt čeká. Trochu jinak to ale je s novým kupé CLE, to motor V8 dostane.
Třída CLE má trochu podivný název, ze kterého není úplně jasné, o jaký vůz jde, ve zkratce se ale bude jednat o jediné menší dvoudvířko automobilky, které na základech aktuální třídy C vystaví vůz, který zaskočí za dosavadní Céčkové i Éčkové kupé. Také to mělo původně ve verzi AMG dostat čtyřválec s elektromotorem, ale nestane se to.
Osmiválcové provedení bylo natočeno v akci při testech v jižních částech Evropy, při pohledu na klíčový útržek videa níže se ale nutně budete chvílemi ptát, zda o auto s motorem V8 vůbec jde. Téměř totiž není slyšet a až autor videa musel potvrdit, že z vozu v minimálních rychlostech vyjde trochu typického zabublání osmiválce, jinak nic. Za jízdy opravdu skoro nemáte šanci poznat, jestli má elektrický nebo osmiválcový pohon, vychází to stejně - neslyšíte prakticky nic.
Nechceme působit „nevděčně”, celé to ale trochu připomíná doby, kdy byl trh zaplaven menšími turbomotory místo atmosférických jednotek a nadšenci jako my se slzami v očích volali po nějaké té „atmosféře”. Tak jsme dostali auta jako Toyotu GT 86, v jejím testu jsme ale museli konstatovat, že už to prostě není ono. Regulace zasáhly motory bez turba takovým způsobem, že skoro přestaly těšit - šestiválce v Porsche nebo dvanáctiválce ve Ferrari možná ne, ale čtyřválce v obyčejných autech... Působilo to tak.
Budeme pochopitelně rádi i za to, co z osmiválcového pohonu beztak zbude, chybějící zvuk ale bude bolet tak jako tak. Jen se slzami tryskajícími z očí lze v tuto chvíli sledovat druhé přiložené video, které připomíná o dvě generace starší model C 63 AMG Kombi, tedy auto stojící na ekvivalentu základů budoucího CLE 63, jak se prohání po okruzích Formule 1 v roli Medical Caru. To je projev osmiválce, který nutí k pokývnutí hlavou, o vysavači nebo „ničem” nemůže být řeč. A to je prosím video z roku 2012 - není to žádný automobilový pravěk, od časů těchto aut jsme vzdáleni jen 10 let a něco.
Ale to víte, pokud EU nařizuje miliardu věcí, mj. nepřímo ony přeplňované motory, příměji asi milion filtrů a úplně nejpříměji maximální vnější hlučnost auta 68 dB už od příštího roku, z vašeho oblíbeného automobilového ogara nutně zbude jen tenhle pojízdný věchýtek. Znovu, jsme rádi aspoň za něj, ale zkuste nám s vážnou tváří říct, že jeho zvukový projev není k smíchu či k pláči. Zvažte vše níže sami, tam uvidíte a hlavně (ne)uslyšíte víc.
Dosavadní Mercedes-AMG C63 S s motorem 2,0 turbo a elektromotorem je už definitivně jen jednou smutnou mrtvou větví vývoje, ale co přijde místo něj? Nové menší AMG s označením 63 dostane motor V8, svůj zvukový projev si ale za rámeček dát nemůže. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: investmentvehicles@Instagram, 19Bozzy92@Youtube
