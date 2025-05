Nechvalně proslulý silniční pirát znovu udeřil, po 7 letech se ve Švýcarsku znovu prohnal před radarem skoro dvojnásobnou rychlostí před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Gemeinde Köniz, CC0 Public Domain

Nikdo nečekal, že se vrátí, zvlášť ve Švýcarsku, kde vás za rychlou jízdu klidně zavřou i do vězení. Ale stalo se a tento desperát dělá na úřady dlouhý nos. A něco nám říká, že ani tentokrát nebude dopaden.

Běžně se člověk před rychlostními radary jakéhokoli typu pohybuje s opatrností, však nikdo nechce platit pokuty, ani mít jiné opletačky s úřady. Někteří to ale berou jako výzvu a provokují - fotky, na kterých vidíme třeba někoho vystrkovat na stacionární radar zadnici, obletěly svět. Tento případ je ale poněkud promyšlenější a už fakt, že jde o sedm let nedopadeného piráta silnic, který nejspíš dál bude řádit v okolí švýcarského Könizu, o něčem napovídá.

O vskutku kuriózním případu informuje tamní Berner Zeitung s odvoláním na městský úřad v Könizu. Tomu se dostala do rukou fotka ze stacionárního radaru, na které je zachycený pirát silnic, který se v oblasti s povolenou třicítkou pohybuje rychlostí 52 km/h. To je zásadní porušení, však ve Švýcarsku vás za vysokou rychlost mohou i zavřít.

Nečekejme ale, že dotyčný skončí v klepetech, je to kachna bez registrační značky. A nemyslíme tím slavný Citroën, ale skutečnou kachnu, ptáka, který se před radarem prohnal takovým kalupem a byl přistižen při činu. Jako by to samo o sobě nebylo úsměvné, celý příběh má dohru. Když město zkoumalo radarové snímky, zjistilo, že přesně o sedm let dříve, ve stejný den, na stejném místě a téměř stejnou rychlostí se místem prohnala identicky vypadající kachna. Tady někdo „flexí” jako Turek...

Ale vážně, úřad tím byl tak překvapen, že zkoumal možnost, zda nedošlo k hacknutí systému nějakými vtipálky, ale tuto možnost vyloučil. Tak buď je to jen jedna velká náhoda, nebo si jedna kachna udělala ze Švýcarů dobrý den. Teoreticky možné to je, kachna se dožívá až 10 let, takže recidivu nelze vyloučit. A pak se styďte, že jste někde dvakrát za rok omylem jeli 5 km/h přes limit...

Tahle kachna vstoupila do dějin jako silniční desperát první kategorie. I Švýcaři po ní jdou marně. Foto: Gemeinde Köniz, CC0 Public Domain

Zdroje: Berner Zeitung, Gemeinde Köniz

Petr Miler

