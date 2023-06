Něco je hodně špatně, když 843koňový hybrid dokola prohrává souboje s o 220 koní slabším spalovacím „primitivem” před 2 hodinami | Petr Miler

Smysl hybridního pohonu v autech je značně omezený, chce to velmi specifický jízdní profil, aby se citelněji vyplatil. Jestli pak v něčem opravdu nedává smysl, pak jsou to sportovní auta. Mercedes-AMG GT 63 S E Performance budiž důkazem.

V reakci na naše kriticky laděné články o technice aut se nás někteří z vás ptají: „Proč to tedy automobilky dělají, když je to takový nesmysl?” Správná otázka, v automobilových firmách vydělávajících miliardy lusknutím prstu by měli pracovat ti nejlepší technici, ti nejlepší vývojáři a ti nejlepší testeři, kteří pod vedením těch nejlepších manažerů dají dohromady ta nejlepší technická řešení, jež budou ohromovat svou efektivitou, uživatelskou přívětivostí nebo dlouhověkostí. A víte co? Oni tam pracují. Jen na tyto faktory se bohužel dávno nesoustřeďují.

Upřímná odpověď tedy zní: „Protože [doplňte si libovolný iracionální faktor].” Nejčastěji jsou nuceni k nesmyslům různými politicky definovanými normami, nemusí jít ale jen o to. Někdy je diktuje ideologie, jindy móda. Za svůj profesní život jsem poznal desítky významných techniků řady věhlasných automobilek a asi tak 80 % z nich nemá problém říci něco ve smyslu, že to či ono vyvinuli jen jako nejlepší možnost v rámci vedení nastavených mantinelů, sami by s rozvázanýma rukama postupovali jinak. A jsme si skoro jisti, že za takových podmínek by na svět sotvakdy přišlo něco jako hybridní auto.

Myšlenka hybridního pohonu je ušlechtilá, má využít malého prostoru daného jakousi marnou decelerací k tomu, aby uchoval část kinetické energie a vrátil ji pak zpět na kola. Může to fungovat, může, je ale třeba vejít se do velmi specifického jízdního profilu, aby tomu tak bylo. Udělat efektivní hybridní Formuli 1 kroužící po okruhu přesně podle síťového grafu lze, udělat ale efektivní normální hybridní auto s milionem různých využití a typicky pro šetřílkovský styl jízdy? To už je velmi těžké až nemožné. Pokud někdo jezdí opravdu úsporně a umí to, hybrid bude znamenat akorát kila navíc, která s sebou bude muset tahat za použití spalovacího motoru. S pečlivým využitím setrvačnosti je hybrid k ničemu a obyčejný diesel ho celkovou efektivitou roztrhá na cucky.

U velmi výkonných aut sportovních je to bohužel podobné. Znovu to může fungovat při nějakém ultra-specifickém jízdním stylu, ale celkově tato auta zajdou na dvou věcech. Jednou je hmotnost, která zrovna sportovní auto brzdní úplně všude. Ve Formuli 1 můžete použít řešení za miliardy a hmotností se netrápit (protože existuje něco jako stanovené minimum), u silničních aut za pár milionů to nelze. A tou druhou je nestálost dostupného výkonu - baterie hybridu se dříve nebo později vybijí a auto jen se spalovacím motorem bude se stovkami chybějících koní jen táhnout metráky hmotnosti navíc. To nebude dobré.

Jeden z techniků Porsche mi kdysi řekl, že zkoušeli později hybridní 918 bez elektrického „balastu” a byla rychlejší než s ním. Ono se to v mezičase stalo i veřejným tajemstvím. Proč tedy nakonec auto bylo hybridní? Protože to bylo „in”, módní, tehdy se věřilo, že to je budoucnost. Někteří hybridům věří dál, třeba Mercedes-Benz, který stvořil vrcholnou verzi svého AMG GT 4-Door Coupe (63 S E Performance) právě hybridní. Má přes 840 koní a přes 1 400 Nm, to je síla. Ale také váží přes 2,3 tuny, i to je síla. A tak ve výsledku nefunguje ani trochu přesvědčivě.

Podívejte se níže na srovnání právě tohoto auta s končícím BMW M5, které má „jen” 625 koní, ale také váží skoro o půl tuny méně. Mercedes v různých disciplínách přesto opakovaně poráží. A to je třeba říci, že Mercedes pořád jezdí s nabitou baterkou, takže je to jen ona hmotnosti navíc, která ho brzdí. Jakmile by autu došla šťáva, bylo by naprosto bez šance cokoli předvést. Je to nesmysl, drahý, těžký, hloupý. Proč tedy vznikl a je v prodeji? Mercedes dnes řídí ideologie a normy EU. A technici podle toho mají přistřižená křídla. BMW ale brzy skončí stejně, a tak možná koupě končící generace em-pětky nebude od věci. Pochybujeme, že něco jako 1,8 tuny vážící sportovní sedan vyšší střední třídy s motorem V8 ještě někdy vznikne...

