Nejdražší auto světa za 3,4 miliardy Kč natočili někoho v zimě řídit v běžném provozu, jako by se nechumelilo před 8 hodinami | Petr Miler

Ať už si tento vůz koupil kdokoli, dostává od nás pár palců nahoru. Každý si myslel, že se zrovna tento stroj stane jen věčnou součástí klimatizované sbírky extrémně bohatého majitele, ten ale zatím překvapil celý svět.

V uplynulých dnech se hodně mluvilo o prodeji závodního Mercedesu W 196 R, který změnil majitele výměnou za 51 155 000 Eur, tedy skoro 1,3 miliardy korun. Jistě úctyhodný počin ale pořád bledne ve srovnání s tím, co se stejné aukční síni RM Sotheby's podařilo o dva roky dříve. Také tehdy změnil majitele jeden výjimečný Mercedes, konkrétně 300 SLR Uhlenhaut Coupe přímo ze sbírky samotné automobilky. A majitel musel vyskládat na stůl dokonce 135 milionů Eur, tedy asi 3,4 miliardy Kč, aby mu vůz říkal pane.

Mysleli jsme, že tím o něm slyšíme dlouho naposledy. Identita majitele nebyla zveřejněna a nevíme o tom, že by se v mezičase provalila, tak či onak jsme předpokládali, že si kupec jako „správný” sběratel auto sbalí a zavře si jej do nějaké soukromé klimatizované galerie, kde ho ukáže tak maximálně pár dobrým známým ze stejných kruhů. Jak hluboce jsme se mýlili.

Přesně zmíněný vůz, tedy originální 300 SLR Uhlenhaut Coupe, byl totiž natočen, jak s ním někdo jede ulicemi zimního Monte Carla, jako by se nechumelilo. Tedy ono se nechumelilo, v Monaku málokdy sněží, přesto je spatření tohoto stroje v akci v takovém prostředí něčím jako zjevením. S takovými auty se normálně vůbec nejezdí. A když už to majitelé udělají, stane se tak ve více či méně „kontrolovaném” prostředí.

Tohle se nám líbí, auta jsou od toho, aby jezdila, ať jde o cokoli. Na voze vidíme maďarskou dočasnou registraci, jistě z daňových důvodů. Docela rádi bychom viděli pojistnou smlouvu, protože pojištění na takové auto musí stát tak 1 milion/jízda, ne-li víc. A kdyby se nedej bože přihodila nějaká nehoda zaviněním jiného řidiče, bylo by zajímavé sledovat, co by asi řekl po zjištění, že naboural auto za miliardy a ani jeho povinné ručení s absurdním krytím v řádu desítek milionů Kč nemusí být dost velkorysé...

Spousta otázek, málo odpovědí, na každý pád výjimečná podívaná. Dopřejte si ji níže, nemusí se opakovat.

Tohle auto jsme v běžném zimním silničním provozu opravdu nečekali. Ale dočkali jsme se ho, podívejte se na sami níže. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: billionaires_flix@Instagram), [http://www.autoevolution.com/news/world-s-most-expensive-car-the-mercedes-benz-300-slr-spotted-cruising-in-monte-carlo-246781.html Auto Evolution

