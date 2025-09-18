Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši

Na nic se neptat a přinést pár set milionů, to je v zásadě úkol pro ty, kteří by měli zájem o koupi dodnes nejdražšího Bugatti historie a donedávna nejdražšího nového auta všech dob. Skvost, za který dají jmění, si mohou předem prohlédnout jen za pomoci fotek pořízených bramborou.

před 5 hodinami | Petr Miler

Foto: Broad Arrow Private Sales, tiskové materiály

Na nic se neptat a přinést pár set milionů, to je v zásadě úkol pro ty, kteří by měli zájem o koupi dodnes nejdražšího Bugatti historie a donedávna nejdražšího nového auta všech dob. Skvost, za který dají jmění, si mohou předem prohlédnout jen za pomoci fotek pořízených bramborou.

Včera jsme vás informovali o dějinné události svého druhu - Supercar Blondie prostřednictvím svého aukčního projektu oznámila, že si bere na starosti prodej donedávna nejdražšího auta všech dob, Bugatti La Voiture Noire. Auto bude nabídnuto velmi soukromou cestou a jeho nabídku neprovázely žádné aktuální fotografie samotného vozu, jen dobové prezentační záběry automobilky.

Tak nějak jsme očekávali, že u toho zůstane, zajištění prodeje ale probíhá ve spolupráci s další firmou, Broad Arrow Auctions. Také ta provozuje divizi Private Sales pro zajištění podobných specialit, která se účastí na prodeji pochlubila též. A světe div se, aktuální fotografie přidala. Ale jaké?

Podívejte se na celou šestku níže a zkuste nevalit bulvy. Jsou to nekvalitní fotografie kompozicí, zaostřením, technickou kvalitou... Je to totální šmejd jako z brambory. Podobná auta jsou přitom obvykle nabízena s pomocí extrémně vypiplaných, až uměleckých záběrů profesionálních fotografů z patřičného prostředí, na takové bývá radost pohledět. Tady člověk neví, jestli se má smát, nebo spíš začne brečet.

Pokud občas projíždíte soukromou inzerci na webech jako Bazoš, občas tam takové fotky najdete. Někdo s minimálními zkušenostmi s prodejem prostě cvakne pár náhodných záběrů, které neukazují skoro nic podstatného, a jde od toho. Tam se to dá chápat, navíc ani tyto sady nebývají tak mizerné. Tady? Buď je to vtip, provokace, svérázný marketing nebo neuvěřitelný šlendrián. Však se bavíme o autě za stovky milionů korun nejméně. Aspoň ale můžeme vidět dovnitř, to ano, oproti sériovému Chironu, ze kterého La Voiture Noire vychází, se tam ale tento unikát moc neliší...


Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši - 1 - Bugatti la Voiture Noire prodej 2025 prezentacni 01Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši - 2 - Bugatti la Voiture Noire prodej 2025 prezentacni 02Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši - 3 - Bugatti la Voiture Noire prodej 2025 prezentacni 03Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši - 4 - Bugatti la Voiture Noire prodej 2025 prezentacni 04Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši - 5 - Bugatti la Voiture Noire prodej 2025 prezentacni 05Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši - 6 - Bugatti la Voiture Noire prodej 2025 prezentacni 06
Cože? Tohle jsou oficiální prezentační fotky doprovázející prodej jednoho z nejexkluzivnějších aut všech dob? Budete se divit, ale je to tak. Foto: Broad Arrow Private Sales, tiskové materiály

Zdroj: Broad Arrow Private Sales

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

